Hat bereits den Familien-Wandertag im Blick: die Vorbereitungsgruppe, die sich jetzt am Schottplatz traf.

Jena. Der Jenaer Familien-Wandertag soll am 13. Juni auf dem Schottplatz stattfinden. Außerdem steigt dann der Staffellauf über die Saale-Horizontale.

Sommer-Kracher wartet auf dem Jenas Forst

Die Vorbereitungen auf den mittlerweile 11. Jenaer Familienwandertag sind angelaufen. Der soll am Samstag, 13. Juni, auf dem Schottplatz im Jenaer Forst stattfinden. Gleichzeitig soll an jenem Tag auch der Saale-Horizontale-Staffellauf durchgeführt werden. Es ist zwar noch eine Weile hin bis zu jenem Datum, aber zwei solche Großereignisse an einem Tag zu organisieren, erfordert langen Atem, wie Alice Drothen von der Organisationsgruppe betont.

Träger der Veranstaltung ist wieder das Jenaer Bündnis für Familie mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren wie Sparkasse, Kommunalservice, Reha aktiv 2000, Stadtwerke und Praxis Zollmann.

10 Uhr soll der Wandertag auf dem Schottplatz beginnen und die Besucher zu einer drei Kilometer langen Wanderstrecke einladen. Dieser Weg in Schottplatznähe soll ein abgesteckter Rundkurs sein, bei dem zehn Stationen warten. Dort gibt es Informationen zu Tieren, Wald und Bewegung. Jeder, der eine Startnummer für den Wanderweg für ein Euro erwirbt, nimmt auch an einer Tombola teil.

Am Schottplatz selbst wird ein buntes Familienfest steigen. Es warten eine Stroh-Hüpfburg, Pferdedarbietungen, ein möglicher Ausblick von einem Jägerstand, Streicheln von Alpakas, Kennenlernen von Greifvögeln, aber auch Gastronomie.

Mitten im Trubel des Wandertagfestes treffen am Nachmittag die Teilnehmer des 78-Kilometer langen Staffellaufes über die Saale-Horziontale ein. Dieser Lauf über sieben Etappen startet bereits 7.30 Uhr an der Feuerstelle unterhalb der Lobdeburg. Anmeldungen dafür können schon über www.laufservice-jena.de erfolgen. Besonderes Angebot für den Wandertag ist eine Tschu-Tschu-Bahn. Diese Straßen-Bimmelbahn wird während des gesamten Wandertages zwischen Bus-Endhaltestelle Langetal und Schottplatz pendeln.