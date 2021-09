Abracadabra in der Sophienstraße

Sophienstraße verwandelt sich in Jenas lässigste Straße

Zauberhaftes Fest von Bewohnern und Gewerbetreibende des Jenaer Damenviertels

Die Sophienstraße verwandelte sich am Montag zum Damenviertelfest in Jenas lässigste Straße. Die künstlerische Abendschule feierte das 30-jährige Bestehen, ein Kinderkarussell war dabei, Musik mit DJ Smoking Joe, die Freiwillige Feuerwehr und zahlreiche große und kleine Überraschungen wie die Zaubershow an der Ecke zur Sankt-Jakob-Straße gehörten zum Programm, organisiert und unterstützt von Anwohnerinnen und Anwohnern und Gewerbetreibenden des Damenviertels und vom Ortsteilrat Jena-Zentrum.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Jena.