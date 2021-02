SPD Kahla gedenkt Friedrich Ebert

Zum 150. Geburtstag von Friedrich Ebert haben Mitglieder des SPD-Ortsvereins Kahla / Südliches Saaletal am Ebert-Denkmal in der Heimbürgestraße in Kahla Blumen niedergelegt.

Ebert, einstiger SPD-Parteivorsitzender und erster Reichspräsidenten der Weimarer Republik, habe als Vorbild über Parteigrenzen hinweg gewirkt. „Er war einer der führenden Demokraten, stand für Versöhnung und war Vermittler zwischen den politischen Lagern seiner Zeit“, sagte Ortsvereinsvorsitzender Michael Gauer.

Ein Denkmal stand an der gleichen Stelle bereits 1928 in Kahla, wurde allerdings zu NS-Zeiten umgewidmet. Zu DDR-Zeiten gedachten die Bürger unter der Friedenseiche des Kahlaer Ehrenbürgers Johann Wilhelm Heimbürge, der vor wenigen Jahren ein neues Denkmal an der Stadtmauer erhielt. Seit Februar 2015 erinnert nach der Initiative von SPD-Mitglied Hans-Christian Schmidt wieder eine neue Gedenktafel an Friedrich Ebert.