Sperrung wegen Baumfällungen bei Wolfersdorf

Größere Bauarbeiten stehen an der Landstraße 1077 zwischen Neustadt/Orla und Wolfersdorf an.

Wolfersdorf. Landstraße zwischen Neustadt/Orla und Wolfersdorfsoll im April saniert werden

Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) plant eine Erneuerung der Landstraße 1077 zwischen Neustadt/Orla und Wolfersdorf. Es ist vorgesehen, ab April den Streckenabschnitt vom Abzweig Breitenhain bis zum Ortsanfang Wolfersdorf unter Vollsperrung zu erneuern, teilt das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises mit.

In Vorbereitung der Bauarbeiten seien umfangreiche Baumschnitt- und Baumpflegearbeiten notwendig, die seit Montag und bis zum Samstag, 25. Februar, ebenfalls unter Vollsperrung des Streckenabschnittes ausgeführt werden. Für die geplante Erneuerung der Straße sei „die Entnahme des unmittelbar am Fahrbahnrand stehenden lückigen Baumbestandes im Waldbereich unvermeidbar“. Unmittelbar am Ortsrand von Wolfersdorf erfolge die einseitige Entnahme des Baumbestandes an der bestehenden Lindenallee zur fachgerechten Erneuerung der Fahrbahn auf circa 200 Meter Länge mit einer Fahrbahnbreite von sechs Metern zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Zur Wiederherstellung der Verkehrs- und Standsicherheit der zu erhaltenden Lindenreihe erfolge gleichzeitig die Kroneneinkürzung der Bäume auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Die Fäll- und Schnittmaßnahmen an der Landstraße 1077 seien im Vorfeld einvernehmlich zwischen dem TLBV Region Ost und der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes abgestimmt worden. Die notwendigen Schnittmaßnahmen am zu erhaltenden Baumbestand der Lindenallee wurden demnach im Zuge einer umfangreichen Begutachtung durch einen unabhängigen Baumsachverständigen festgestellt.

Gleichzeitig sei die gesamte Lindenallee auf Tierbesatz geprüft worden, jedoch ohne Befund. Artenschutzrechtliche Maßnahmen seien somit nicht erforderlich.

Durch Neupflanzungen von Linden und Naturverjüngung werde der Allee-Bestand zwischen Wald und Ortsrand von Wolfersdorf nach der Straßensanierung wieder lückenlos hergestellt. Die weiteren notwendigen Ersatzpflanzungen würden an der Landstraße 1075 zwischen Schlöben und Schöngleina erfolgen, teilt das Landratsamt abschließend mit.