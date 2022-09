Sperrungen am Hermsdorfer Kreuz: Umwege beim Wechsel zwischen A4 und A9

Hermsdorf. Die Autobahngesellschaft plant Arbeiten an den Überfahrten – in diesen Zeiträumen ist mit Behinderungen zu rechnen.

In den Nächten vom 26. September bis zum 5. Oktober finden jeweils von 18 bis 6 Uhr Instandsetzungsarbeiten an den Schleifenrampen am Hermsdorfer Kreuz statt. Das kündigte die Autobahngesellschaft am Freitag an.

Wegen der Bauarbeiten sei es notwendig, folgende Sperrungen vorzunehmen, die zu Umwegen für die betroffenen Autofahrer führen:

In der Nacht vom Montag, 26. September, auf Dienstag, 27. September, wird die Schleifenfahrbahn von der A4 Richtungsfahrbahn Dresden auf die A9 Richtungsfahrbahn Berlin gesperrt. Die Umleitung für Verkehrsteilnehmer erfolgt durch das Wenden an der Anschlussstelle Hermsdorf-Ost.

In den Nächten vom Dienstag, 27. September, auf Mittwoch, den 28. September, und vom Mittwoch, 28. September, auf Donnerstag, den 29. September, wird die Schleifenfahrbahn von der A9 Richtungsfahrbahn Berlin auf die A4 Richtungsfahrbahn Frankfurt (Main) gesperrt. Die Umleitung für Verkehrsteilnehmer erfolgt durch das Wenden an der Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz.

In der Nacht vom Donnerstag, 29. September, auf Freitag, 30. September, wird die Schleifenfahrbahn von der A4 Richtungsfahrbahn Frankfurt (Main) auf die A9 Richtungsfahrbahn München gesperrt. Die Umleitung für Verkehrsteilnehmer erfolgt durch das Wenden an der Anschlussstelle Stadtroda.

In der Nacht vom Dienstag, 4. Oktober, auf Mittwoch, 5. Oktober, wird die Schleifenfahrbahn von der A9 Richtungsfahrbahn München auf die A4 Richtungsfahrbahn Dresden gesperrt. Die Umleitung für Verkehrsteilnehmer erfolgt durch das Wenden an der Anschlussstelle Hermsdorf-Süd der A9.

