Die Wirte in Jena müssen ihre Stühle erst ab Mitternacht zusammenräumen.

Sperrzeit für Jenas Kneipen erst ab Mitternacht

Die Stadt Jena kommt den Wirten entgegen: Sie verkürzt die Sperrzeit für die Gastronomiebetriebe von 23 auf 24 Uhr. Die Regelung ist von Mittwoch an bis zum 23. August gültig.

„Das Gastronomiegewerbe ist aufgrund der gesetzlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Einschränkungen unterworfen. Diese haben unter anderem eine Reduzierung der Anzahl der Gäste zur Folge. Um einerseits dem wirtschaftlichen Interesse der Gastronomiebetreiber und anderseits dem Interesse der Gäste am Besuch der gastronomischen Einrichtungen zu entsprechen, haben wir die Verkürzung der Sperrzeit beschlossen“, sagt Dezernent Benjamin Koppe (CDU) gemäß einer Mitteilung.

Der Zeitraum der Verkürzung der Sperrzeit orientiere sich an dem der Kulturarena Jena, die in diesem Jahr leider ausfallen müsse. Nach der bisherigen Sperrzeitverordnung war der Beginn der Sperrzeit für die jeweilige Kulturarena auf 24 Uhr festgesetzt worden. Die Verordnung werde über eine Anzeige in dieser Zeitung sowie über das Amtsblatt der Stadt Jena veröffentlicht.

Diese Veröffentlichung hätte früher erfolgen sollen, damit die Änderung zum 15. Juli in Kraft treten kann. Die Stadt räumt einen kleinen Fehler im Verwaltungsablauf ein. „Auch wenn nach der Verordnung die Verkürzung der Sperrzeit erst ab Donnerstag möglich wäre, ist es den Wirtinnen und Wirten in Jena erlaubt, bereits am Mittwoch die Öffnungszeiten zu verlängern“, sagt Koppe.