Spiegel abgetreten - Motorroller gestohlen - Tür kaputt getreten

Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Spiegel abgetreten

Durch ein krachendes Geräusch wurde die Aufmerksamkeit eines Zeugen am Dienstagabend, gegen 22.45 Uhr, auf den Alexander-Puschkin-Platz in Jena gerichtet. Der Zeuge konnte zwei bis drei Jugendliche dabei beobachten, wie diese gegen Fahrzeuge traten und sich in Richtung Felsenkellerstraße weg bewegten. Unverzüglich informierte der Mann die Polizei. Diese stellte vor Ort fest, dass der Außenspiegel von zwei Fahrzeugen abgetreten wurde. Die Täter wurden, trotz intensiver Suche, nicht mehr gefunden.

Gegen Eingangstür getreten

In der Richard-Zimmermann-Straße in Jena versuchte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Als der 46-jährige Bewohner gegen 15 Uhr die Polizei alarmierte, stand der Unbekannte vor seiner Eingangstür und trat gegen diese. Noch bevor die Polizei vor Ort eingetroffen war, entfernte sich der Täter und ließ eine beschädigte Tür zurück. Warum der Mann in die Wohnung wollte, ist bislang noch völlig unklar. Der Täter konnte nicht gefunden werden.

Kellereinbrüche in Lobeda

In der Werner-Seelenbinder-Straße in Jena verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und anschließend in den Kellerbereich. Ein Zeuge meldete sich am Dienstagmorgen bei der Polizei und teilte mit, dass zwei Keller aufgebrochen wurden. Mit einem unbekannten Werkzeug öffneten der oder die Täter die Schlösser der Kellerboxen und verschafften sich so Zutritt. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde allerdings nichts entwendet.

Motorroller entwendet

Ein Kleinkraftrad, welches aber eigentlich nicht mehr fahrtüchtig ist, haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Kahla entwendet. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände des 33-jährigen Besitzers und nahmen das ungesicherte Moped, welches mit abgelaufenen Kennzeichen unter dem Vordach des Hauseinganges stand, an sich und entfernten sich unerkannt in unbekannte Richtung.

Einbruch scheitert

Einen versuchten Einbruch meldete am Dienstagabend eine 38-Jährige aus Stadtroda. Unbekannte versuchten in der vorangegangenen Nacht die Sicherheitstür eines Geschäftes in der Straße des Friedens aufzuhebeln. Allerdings hielt die Tür stand, sodass der oder die Täter nicht in das Objekt eindringen konnten und lediglich Sachschaden verursachten.

Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Zwei Pkw der Marke Dacia stießen am Dienstagvormittag in Oelknitz frontal zusammen. Ein 71-Jähriger fuhr auf der Umgehungsstraße in Richtung Jena, als er plötzlich in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden 67-Jährigen kollidierte. Personen wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt, allerdings entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Beide beteiligte Dacias mussten durch einen Abschleppdienst

Silvester vorverlegt?

Eine defekte Briefkastenanlage meldet am Dienstagmorgen eine Zeugin aus Kahla. In einem Hinterhaus in der Rossstraße haben unbekannte Täter einen Briefkasten gesprengt. Vermutlich mit einer Silvesterrakete, welche die Unbekannten entzündeten und in den Briefkastenschlitz steckten, wurde die Detonation herbeigeführt. Dabei wurde noch ein weiterer Briefkasten beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 200 Euro.

