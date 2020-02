Thomas L. Kemmerich (FDP) wurde am Mittwoch zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt.

Jena. Verschiedene Organisationen und Bündnisse demonstrieren am Abend nach der Ministerpräsidentenwahl.

Spontandemo in Jena nach Kemmerich-Wahl geplant

Die Wahl von Thomas L. Kemmerich (FDP) zum Thüringer Ministerpräsidenten ruft auch in Jena Gegenproteste hervor. So rufen verschiedene Organisationen und Bündnisse für Mittwochabend, 18 Uhr, am Holzmarkt zu einer Spontandemonstration auf.

„Die Wahl zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen von #noAfD ist ein Dammbruch“, schreiben die Grünen Jena auf Facebook. Auch die Ortsgruppe von Fridays for Future spricht von einer Wahl, die mit „Stimmen der faschistischen AfD“ zustande kam. Die Aktion steht unter dem Titel „Alle zusammen gegen den Faschismus“.

Zu den weiteren Organisatoren der Demo gehören laut Facebook unter anderem die Ortsgruppen von Linke, SPD und Grüne sowie deren Jugendorganisationen.

Demonstranten protestieren vor dem Landtag gegen Kemmerich

