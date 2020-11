Ziehen an einem Strang für den Weihnachtsgottesdienst im Stadion: Vertreter des Jenaer Kirchenkreises, der EAS-Betreibergesellschaft und des Fußballclubs.

Jena. In diesem Jahr findet der Gottesdienst auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld statt. Karten für das Weihnachts-Open-Air gibt es ab dem 6. Dezember

Stadion dient in Jena als Weihnachtskirche

So etwas hat es in Jena noch nicht gegeben: ein Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel im Stadion. Tatsächlich soll am 24. Dezember von 16 bis 17 Uhr eine solche Veranstaltung stattfinden, wobei die Besucher auf der Tribüne sitzen und die Akteure auf der Tartanbahn und dem Spielfeld des Ernst-Abbe-Sportfeldes unterwegs sind.