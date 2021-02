Stadt Jena duldet keine Verstöße gegen Corona-Bestimmungen

Der Beweis: Ronny Geitner vom Karnevalsgala-Verein konnte am 11.11. Oberbürgermeister Thomas Nitzsche den Schlüssel entreißen.

Jenas Stadtverwaltung hat am Freitag verdeutlicht, dass sie Verstöße gegen die Pandemieregeln nicht dulden wird. Derzeit kursieren in geschlossenen Gruppen von sozialen Medien Aufrufe, sich am Samstag den verordneten Schließungen von Einzelhandelsgeschäften zu widersetzen. Mit dem Hashtag #wirmachenauf wird für Unterstützung der Aktion geworben und Ladeninhaber werden ermuntert, ihre Geschäfte für den Publikumsverkehr zu öffnen.