Stadt Jena hammerhart: Bitte zahlen oder Bank wird abgewrackt!

Eine Stifterbank am Wegekreuz beim Gembdenbach: Nach Ablauf von sechs Jahren steht bei dieser und weiteren Bänken der Rückbau an. An Regentagen ist dies für Fußgänger verkraftbar.

Nach der Bankenkrise von 2008 steuert Jena auf eine Bankkrise zu: Viele Jenaer haben in den vergangenen Jahren Sitzbänke für Parks und Wegesränder gestiftet. Der prominenteste Stifter war der frühere Oberbürgermeister Albrecht Schröter (SPD), der auf mehr als zehn Stifterbänke kam. Sabine Teichgräber und ihre Familie taten es ihm nach und stifteten den Schwiegereltern zum 75. Geburtstag eine Bank in Jena-Ost. Nun erhielt die Familie einen Brief vom Kommunalservice (KSJ), in dem das Abwracken ihrer Bank angekündigt wurde. Es sei denn, die Stifter zahlen erneut Geld.