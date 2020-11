Stadt Jena und Awo zeichnen Ehrenamt in Corona-Zeiten aus

Ein ungewöhnlicher Ort in einer ungewöhnlichen Situation: Auf der Dachterrasse des Wohnparks Lebenswege verliehen der Awo-Regionalverband Mitte-West-Thüringen und die Stadt Jena erneut den Jenaer Ehrenamtspreis. Ausgezeichnet wurden das Angebot einer Corona-Hotline für geflüchtete Menschen, der Jenaer Helmut Stauche sowie die Initiative Wohnexpress. Mit dem Preis werden Personen ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße im sozialen Bereich und für das Gemeinwesen in der Stadt Jena engagieren. In diesem Jahr stand der mit insgesamt 1800 Euro dotierte Preis unter dem Motto „Corona-Ehrenamt“.

„In unserer Stadt konnten wir in den zurückliegenden Monaten vor dem Hintergrund der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie sehr gut wahrnehmen, wie wichtig ehrenamtliche Hilfe und freiwilliges Engagement ist. Ohne diese vielfältigen Unterstützungsleistungen hätten wir das alles nicht geschafft. Der diesjährige Preis möchte hier gezielt wertschätzen und auch motivieren“, sagt der Awo-Vorstand Frank Albrecht.

Anne Langhof, Awo-Referentin für das Ehrenamt, zeigt den Pokal für den Erstplatzierten. Foto: Thorsten Büker

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) sagt, dass das Ehrenamt nicht nur unsere Gesellschaft präge, sondern ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Miteinanders, das Wärmende und Zusammenhaltende der Stadt sei.

Die vier Akteure, die die Corona-Hotline für Geflüchtete betrieben, seien während des Lockdowns unter dem Dach der Bürgerstiftung Jena die Verbindung der Stadtverwaltung in die Welt der Geflüchteten gewesen. „Sie waren rund um die Uhr Ansprechpartner für ihre Landsleute bei vielen Fragen zur Pandemie. Ohne sie wäre eine große Bevölkerungsgruppe in Jena nicht erreicht worden.“

Die Preisträger

Corona-Hotline für Geflüchtete: Abdulkadir Siidou Hassan (Somalia), Akbar Ebrahimi (Afghanistan), Khalise Resho (Syrien) und Tewelde Asfaha (Eritrea) waren während des Lockdowns unter dem Dach der Bürgerstiftung Jena die Verbindung der deutschen Stadtverwaltung in die Welt der Geflüchteten. Ihre Aufgabe war es, die Allgemeinverfügungen der Stadt Jena knapp und verständlich in die jeweiligen Landessprachen (Arabisch, Kurdisch, Dari, Farsi, Tigrinia, Somali) zu übersetzten und in die jeweiligen Gemeinschaften zu tragen. Ferner waren sie die Ansprechpartner ihrer Landsleute für die spezifischen Fragen von Geflüchteten, die sich deutlich von denen der allgemeinen Bevölkerung unterscheiden. Ganz wichtig war die Weiterleitung von sachlich richtigen Zahlen über das Ausmaß der Pandemie in Jena, Thüringen und Deutschland. Während des Lockdowns verbrachten diese vier freiwilligen Helfer unzählige Stunden am Smartphone, um Ängste zu nehmen und das richtige Verhalten zu erläutern.

Balkonsingen: Ganz vielfältig ehrenamtlich unterwegs ist Helmut Stauche. Der studierte Physik- und Mathematik-Lehrer begleitet seit etwa sechs Jahren das wöchentliche, gemeinsame Singen im Seniorenheim „Am Kleinertal“. Insbesondere engagiert er sich seit März beim wöchentlichen Balkonsingen. Dabei stellt Helmut Stauche die Technik für das Singen zur Verfügung und transportiert diese, sodass das Singen bis in die sechste Etage zu hören ist und viele Bewohner des Heims an der Aktion teilnehmen können. Mitsänger, Passanten, insbesondere Angehörige stellten sich an den Gartenzaun, große emotionale Momente waren garantiert. Über ihn heißt es auf der Internetseite des Stadtteilbüros Winzerla: „Von Rentnern heißt es, sie hätten niemals Zeit. Wer sich mit Dr. Helmut Stauche unterhält, bekommt eine Ahnung davon, was dieser Spruch meint. Helmut Stauche, der in der Grünen Aue zwischen Ringwiese und Ammerbach wohnt, reitet seine zahlreichen Steckenpferde so intensiv, dass man sich wundert, wie er alles unter einen Hut bekommt.“

Wohnexpress: Der Wohnexpress ist ein Projekt des Stadtteilbüros Winzerla in Kooperation mit Jenawohnen. Wer Hilfe benötigt, kann sich an die Initiative wenden. Zielgruppe sind Mieter, die aus altersbedingten, gesundheitlichen oder anderen spezifischen Gründen nicht in der Lage sind, bestimmte Dinge allein verrichten zu können und Hilfe benötigen. Dabei geht es unter anderem um Einkaufshilfen.

Die Akteure der Corona-Hotline bekamen neben dem Preisgeld einen Pokal überreicht, der im Schott-Ausbildungszentrum bei einer Arbeitszeit von 120 Stunden gefertigt wurde. Höhepunkt der Preisverleihung war eine Lasershow, die weithin sichtbar war. Eine Jury musste unter 20 Vorschlägen die drei Preisträger auswählen.