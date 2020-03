Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Jena zeigt sich solidarisch – Pflegediensten und -heimen wird geholfen

Nach Informationen der Stadt waren bis Sonntagabend insgesamt 116 Coronavirus-Fälle gemeldet, zwei mehr als noch am Vortag. Aktuelle Meldungen aus Thüringen zum Coronavirus finden Sie auch in unserem kostenlosen Liveblog

Bekannt gegeben wurde zudem, dass die Stadt die Pflegeheime und ambulanten Pflegedienste in Jena mit Schutzausrüstungen versorgen werde. In den vergangenen Tagen hat man dafür den Bedarf ermittelt. In der kommende Woche werde man gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) die Ausrüstungen ausliefern.

Aktion „Jena zeigt Maske“ startet

Gestartet werden soll in der gesamten Stadt parallel dazu eine Kampagne für Mundschutz unter dem Motto „Jena zeigt Maske“. Am Montag soll die Kommunikationsoffensive der Kommune für das Tragen von Mund-und-Nasenmasken, besonders in Geschäften, Märkten und öffentlichen Verkehrsmitteln, beginnen. Gewerbetreibende der Innenstadtinitiative hatten schon am 20. März in einer gemeinsamen Aktion mit dem Nähen von Gesichtsmasken begonnen.

Bereits 12 Crowdfunding-Projekte gibt es bereits, welche alle von den Stadtwerken Jena auf der Homepage jena-crowd.de vorgestellt werden.

Quarantäne endet für 100 Bürger im Landkreis

Unterdessen sind laut dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises am Wochenende fünf weitere Fälle von Coronavirus-Infektionen bekannt gemacht worden. Eine der Personen befindet sich aktuell in stationärer Behandlung.

Von den bisher gemeldeten 27 Fällen im Landkreis seien insgesamt neun Personen wieder genesen, hieß es. Am Sonnabend und Sonntag endeten im Landkreis auch für insgesamt etwa 100 Menschen die angeordneten Quarantäne. Bis Freitag waren bereits mehr als 210 Personen aus der häuslichen Isolationszeit entlassen worden.