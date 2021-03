Stadtrat von Dornburg-Camburg berät über Finanzen

Der Stadtrat von Dornburg-Camburg trifft sich am kommenden Dienstag, 23. März, zu seiner ersten Beratung über den Haushalt 2021. Nachdem in den Fraktionen von CDU und Freien Wählern und dann im Hauptausschuss über die Finanzlage, kommunale Vorhaben und Wünsche gesprochen wurde, müssen die Stadträte nun Kompromisse finden.

Zur Diskussion stehen unter anderem Einnahmeverbesserungen durch höhere Parkgebühren und Sanierungspläne für das Camburger Freibad.

Neben den konkreten Festlegungen für das laufende Jahr müssen die Stadträte auch ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschließen, das längerfristige Maßnahmen enthält, mit denen die Kommune ihre finanzielle Leistungsfähigkeit mittelfristig sichern kann. Im Dezember hatten die Stadträte dafür auf Vorschlag der Freien Wähler die Kürzung der Stelle für das Stadtmuseum beschlossen.

In der am Dienstag um 19.30 Uhr im Rathaussaal beginnenden Sitzung steht auch die Fortschreibung des Sanierungsgebietes „Altstadt Camburg“ sowie die Anschaffung neuer Technik für den Bauhof auf der Tagesordnung. Eine Bürgerfragestunde und Informationen der Bürgermeisterin schließen sich an.