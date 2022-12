Stadtrat von Dornburg-Camburg ist geschrumpft

Das Rathaus der Stadt Dornburg-Camburg in Camburg.

Dornburg-Camburg. Sechs Plätze sind seit einiger Zeit im Stadtrat von Dornburg-Camburg frei – nur einer wird wieder besetzt.

Nach dem Rückzug der sechs Stadträte der Fraktionen Freie Wählergemeinschaft (FWG) Dornburg-Camburg und Bürger für Camburg steht nun fest: Der Stadtrat von Dornburg-Camburg wird dauerhaft kleiner bleiben. Denn von den potenziellen Nachrückern, die bei der vergangenen Stadtratswahl auf der Liste der FWG Dornburg-Camburg standen – die Bürger für Camburg spalteten sich später von dieser ab – hat sich nur René Wiesner bereiterklärt, das Mandat anzunehmen. Er soll bei der nächsten Stadtratssitzung am 13. Dezember vereidigt werden.

Abgelehnt haben indes Heike Weber, Mario Rüttger und Yvonne Reichel. Laut Angaben der Stadt ist Maik Renner inzwischen aus Dornburg-Camburg weggezogen. Ein Platz im Stadtrat bleibt zudem leer, weil es keinen weiteren Nachrück-Kandidaten auf der Liste der FWG Dornburg-Camburg gibt. Insgesamt sitzen in dem Kommunalparlament nun 15 statt zuvor 20 Stadträte plus Bürgermeisterin Dorothea Storch (CDU).

Diese hofft, dass nach den Turbulenzen „konstruktive Sacharbeit und Verlässlichkeit“ in den Stadtrat zurückkehren. Sie wisse, dass die CDU-Fraktion bereit sei, „die Ärmel hochzukrempeln.“ „In den vergangenen dreieinhalb Jahren ist ein beträchtlicher Scherbenhaufen entstanden, den wir nun aufräumen müssen“, so Storch. Zuvor habe die Stadt gut dagestanden.

Kindergartengebühren könnten steigen

Nun gelte es, Dornburg-Camburg wieder aus der entstandenen schwierigen Haushaltslage zu führen. Dabei müssten auch Entscheidungen getroffen werden, „die weh tun“. Dazu gehöre wegen gestiegener Energie- und Personalkosten auch eine Erhöhung der Kindergartengebühren. Aus Sicht von Storch besonders bitter: Hätten die FWG Dornburg-Camburg, die Bürger für Camburg und die Freie Wählergemeinschaft Dornburg sich vor zwei Jahren nicht gegen eine Erhöhung der Kindergartengebühren um monatlich 20 Euro gestemmt, könnte die nun anstehende Steigerung deutlich geringer ausfallen.

Dorothea Storch (CDU), Bürgermeisterin von Dornburg-Camburg Foto: Marcus Voigt

Die Konsolidierung des Haushalts wird laut Storch einige Zeit in Anspruch nehmen. „Ich bin aber guter Dinge, dass das gelingt“, sagt sie. Hat die Stadt wieder finanziellen Spielraum, solle auch wieder investiert werden, vor allem in Camburg. „Insbesondere die Straßen sind am dransten“, sagt Storch. Sie verspüre „totale Lust“, wieder zu gestalten.