Stadtverwaltung Jena geht unter die Rollerfahrer

Jena. Künftig gehören zwei Evitas zum Fuhrpark. Das können auch andere Arbeitgeber haben.

Bei der Fahrt zum Außentermin bekommen Stadtverwaltungsmitarbeiter ab sofort eine Extraportion Frischluft. Zwei Evita-Elektro-Roller des Jenaer Nahverkehrs ergänzen den Fuhrpark der Verwaltung. Sie können für Dienstfahrten genutzt werden.

Nahverkehrsgeschäftsführer Steffen Gundermann und Vertriebschef Markus Würtz übergaben die Roller am Dienstag an Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP). Dieser fuhr die Roller zum Verwaltungsgebäude des Dezernates 3 Am Anger, wo sie ihren festen Parkplatz haben. Anders als bei den für jedermann zugänglichen Rollern im öffentlichen Evita-Netz, können nur Rathausmitarbeiter diese Fahrzeuge reservieren. Das Angebot eines firmengebundenen Rollers steht auch anderen Unternehmen offen. Der Nettopreis für einen Firmen-Roller liegt bei 200 Euro pro Monat, wobei alle laufenden Kosten enthalten sind.

Insgesamt sind derzeit 150 Evita-Roller beim Jenaer Nahverkehr unterwegs, davon sind 110 frei verfügbar. „Wir denken, mit dieser Zahl den Bedarf gut decken zu können“, sagt Steffen Gundermann. Das Konzept ziele darauf ab, Mobilität dort zu bieten, wo Bus und Bahn aufhören. Für Einsteiger gibt es ein kostenloses Probetraining auf dem Betriebshof des Jenaer Nahverkehres. Eine Herausforderung für viele stellt das Aufbocken nach der Fahrt da. Markus Würtz sagt, unter Beachtung der Physik gehe das ganz leicht. Es gelte mit dem Körpergewicht zu arbeiten, wenn man den Ständer mit dem ganzen Fuß nach unten drückt und zugleich am Haltegriff zieht.

Verwaltungstechnisch fallen die Evitas dem Eigenbetrieb KSJ zu. Werkleiter Uwe Feige berichtete, dass bei Neuanschaffungen von Pkw inzwischen ausschließlich Elektro- oder Hybridfahrzeuge gekauft werden. Etwas kniffliger sei es, künftige Vorgaben für den Nutzfahrzeugbereich zu erfüllen. Ein Müllfahrzeug muss mehr wegschleppen als Evita.