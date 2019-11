Ausgebaute Starkstromleitungen: Anwohner befürchten starke Belastung für Mensch und Tier

Am Infomobil von 50Hertz diskutiert Herbert Sachse mit Marie Bartels über die mögliche Versetzung von Strommasten auf seiner Weide in Stöben.

Herbert Sachse schüttelt den Kopf. „Das hat doch sowieso keinen Zweck. Ich glaube nicht mehr dran“, sagt der Senior mit der Schiebermütze auf dem Kopf am Info-Stand von 50Hertz vor dem Gemeindehaus in Tümpling bei Camburg. Und eigentlich will er auch gar nichts mehr zu der ganzen Sache sagen, er ist viel zu aufgeregt und ihm brummt der Kopf. „Genau wie meinen Kühen“, sagt er.