Statt Anzeige in der Zelle - Mann beschäftigt immer wieder Polizei - Straßensperrung

Statt Anzeige in der Zelle gelandet

Ein 35-Jähriger wollte am heutigen Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr eine Anzeige wegen Diebstahls seiner Geldbörse bei der Jenaer Polizei erstatten. Mehrfach musste er dabei darauf hingewiesen werden, dass das Rauchen im Polizeigebäude nicht gestattet ist. Auch eine Anzeigenaufnahme war nicht möglich, da der Mann stark betrunken war (1,8 Promille). Nachdem ihm ein Polizeibeamter einen Platzverweis erteilt hatte, reagierte der Mann nur noch aggressiver und kam dem Platzverweis nicht nach. Daraufhin wurde er im Gewahrsam untergebracht, wo er über längere Zeit randalierte. Als er am Nachmittag ausgenüchtert und wieder ruhiger war, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Jetzt läuft eine Anzeige gegen ihn wegen Widerstandes.

Polizei sucht Schläger-Trio: 40-Jähriger in Jena von Unbekannten verletzt und ausgeraubt

42 Autos zu schnell durch Hermsdorf

Eine Geschwindigkeitsmessung gab es am Montag zwischen 13 und 21 Uhr in Hermsdorf auf der Geraer Straße. 724 Fahrzeuge durchliefen in dieser Zeit die Messstelle, 42 davon waren zu schnell. In fünf Fällen müssen die Beamten ein Bußgeldverfahren einleiten, wovon ein Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen muss. Er fuhr als schnellster 86 km/h, 50 waren nur erlaubt.

Am Montagabend gegen 22.10 Uhr wurde die Polizei ins Eisenberger Mühltal gerufen. Ein Mann hatte dort an einem Hotel geklopft und geklingelt und sich nach Aufforderung nicht entfernt. Später nahm er dort nach Angaben des Anrufers eine Tischtennisplatte auseinander. Der Bereich um das Hotel wurde durch die Beamten weiträumig und mehrfach geprüft. Der Gesuchte hatte sich aber offensichtlich bereits entfernt. Mit hoher Sicherheit handelt es sich um einen psychisch auffälligen Mann, der die Polizei im Saale-Holzland-Kreis derzeit täglich beschäftigt.

Am Morgen tauchte der Betreffende dann in der Grundschule in Crossen auf. Eine Erzieherin verständigte die Polizei wegen des verwahrlost aussehenden Mannes. Er hat dann selbstständig das Schulgelände wieder verlassen.

Alle paar Tage rückt die Polizei in Jenaer Lutherstraße aus

Drei Wildunfälle im Saale-Holzland-Kreis

Zweimal verendeten Dienstagmorgen Rehe bei Unfällen. Gegen 6.20 Uhr stieß der Fahrer eines Mercedes Sprinters unweit des Kreisverkehrs Lederhose in Richtung Hermsdorf mit einem Reh zusammen. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der zweite Unfall ereignete sich einen Kilometer vor Wolfersdorf aus Richtung Neustadt, wo die Fahrerin eines Skoda einem Reh nicht mehr ausweichen konnte. Gegen 9.30 Uhr wurde dann ein weiterer Unfall mit einem Wildschwein gemeldet. Der Fahrer eines VW Golf kam aus Richtung Trotz und fuhr in Richtung Kreisverkehr Bad Klosterlausnitz. Das Schwarzwild verendete am Unfallort.

Ein Verletzter und Straßensperrung nach Unfall in Bürgel

In Bürgel stießen am Dienstag kurz nach 10 Uhr ein Ford Transit und ein Skoda zusammen. Der Fahrer des Ford Transit fuhr auf der Naumburger Straße und missachtete die Vorfahrt des Skoda auf der Eisenberger Straße. Beim Zusammenstoß entstand Totalschaden am Skoda. Der 41-jährige Fahrer des Pkw wurde durch den Aufprall leicht verletzt und kam ins Krankenhaus nach Eisenberg. Während der Bergungsarbeiten musste die Eisenberger Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.