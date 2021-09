Stopfen und richten in einem Zug

Jena. Gleisstopfarbeiten seit 6. September in Jena

Eine Hochleistungsmaschine fährt in dieser Woche (seit Montag, 6. September) entlang der Gleise parallel zur Rudolstädter Straße, Höhe Haltestelle Damaschkeweg. Das eingesetzte Fahrzeug ist eine kontinuierlich arbeitende Stopfmaschine zum „Unterstopfen“ der Gleise. Bei den Gleisstopfarbeiten drückt die Gleisstopfmaschine die Schottersteine unter die Schwellen, verdichtet den Schotter und richtet das Gleis gleichzeitig neu in Lage und Höhe aus. Besondere Richtmaschinen sind dadurch in der Regel nicht mehr erforderlich.