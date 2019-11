Strompreise in Jena steigen ab 2020

Ab 1. Januar 2020 steigt in Jena der Verbrauchspreis für Strom um 2,97 Cent je Kilowattstunde.

Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck werden ihre Gaspreise im Jahr 2020 weiter konstant halten. Für Stromkunden wird es hingegen ab Januar teurer.

„Bei den Gastarifen profitieren die Kunden von unserem optimierten Energieeinkauf und der Marktlage“, begründet Frank Müller, Bereichsleiter Markt der Stadtwerke Energie. „Deshalb können wir ein bei unseren Kunden zuletzt sehr beliebtes Produkt erneut auflegen: Einen Gastarif mit vier Jahren Preisgarantie.“

Anders sieht es im Bereich Strom aus. Hier seien die staatlichen Umlagen, Abgaben und Steuern (die je Kilowattstunde entrichtet werden müssen) in der Summe erneut erhöht worden. Gleiches gelte für die Kosten der Netznutzung. Zudem stiegen die Einkaufspreise an der Strombörse in den vergangenen Monaten stark.

Im Grundversorgungstarif steigt damit in Jena ab 1. Januar 2020 der Verbrauchspreis für Strom um 2,97 Cent je Kilowattstunde. Für einen Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 1.800 Kilowattstunden ergeben sich laut Angaben der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck daraus Mehrkosten von rund 4,45 Euro im Monat. Gleichzeitig steige der monatliche Grundpreis um 0,70 Euro. Ein Grund dafür sind gestiegene Allgemeinkosten, beispielsweise für Technik und Personal.

Frank Müller weist darauf hin, dass die Stadtwerke außerhalb der Grundversorgung günstigere Stromverträge mit Preisgarantien bis zu zwei Jahre anbieten. Für Stromkunden in Festpreisprodukten ändern sich die Preise nicht. Für Stromverträge mit zum Jahresende 2019 auslaufender Preisgarantie steigen die Tarife leicht an.

Fragen beantworten die Kundenbetreuer in den Stadtwerke-Servicecentern in der Grietgasse und in der Rudolstädter Straße sowie telefonisch unter 03641 688-366.

