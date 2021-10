Studienbeginn an der Schiller-Universität in Jena

Jena. 3900 Erstsemester wurden in Jena begrüßt. Auffällig ist: Das Interesse von Studien-Interessierten aus Westdeutschland an der Schiller-Uni sinkt.

Das öffentliche Leben ist in die Stadt Jena zurückgekehrt. Wesentlichen Anteil daran hat auch der Vorlesungsbeginn am Montag an der Schiller-Uni, an der nun mehr als 17.700 Studierende immatrikuliert sind. Das ähnelt dem Wert von 2019.

56 Prozent der Studierenden sind weiblich, 14 Prozent kommen aus dem Ausland. „Das gleichbleibend hohe Interesse an einem Studium in Jena verdanken wir vielfältigen Faktoren – dem breiten Fächerangebot, dem guten Ruf und den attraktiven Studienbedingungen“, sagt Kim Siebenhüner, Vizepräsidentin für Studium und Lehre.

Allerdings hat sich das Studierverhalten verändert, was sich besonders am zurückgehenden Anteil westdeutscher Studierenden zeigt. Der ist bei den etwa 3900 Erstsemestern um etwa 20 Prozent geringer als vor einem Jahr, während die Schülerinnen und Schüler aus dem Osten ein weiterhin hohes Studieninteresse für Jena zeigen.

Über die Gründe für dieses veränderte Verhalten kann bisher nur spekuliert werden, es hat aber vermutlich etwas mit der durch Corona veränderten Mobilität zu tun. Demgegenüber steht ein deutlich gewachsenes Interesse an den Masterstudiengängen der Jenaer Uni. Über 80 Prozent mehr Erstsemester als im Vorjahr zeigen, dass die Jenaer Masterstudiengänge gut aufgestellt sind.

Immatrikulation der Erstsemester am Donnerstag, 21. Oktober, ab 13.30 Uhr per Livestream unter www.uni-jena.de/Immatrikulationsfeier