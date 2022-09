Tag der offenen Tür bei der Autobahnpolizei Hermsdorf

Hermsdorf. Technikschau und ein Programm für Kinder am Samstag in Hermsdorf

Die Autobahnpolizeiinspektion am Hermsdorfer Kreuz öffnet am Samstag, 3. September, die Türen von 10 bis 17 Uhr für interessierte Besucher. Parkmöglichkeiten befinden sich direkt am Rasthof (A9 Richtung München). Der gegenüberliegende Parkplatz (A9 Richtung Berlin) ist über einen Fußgängertunnel erreichbar.

Auf dem Gelände werden der Audi 6-Streifenwagen, das neue Polizeimotorrad und der Bus vom Verkehrsunfalldienst präsentiert. Die Kontrollgruppe für den gewerblichen Personen- und Güterverkehr mit ihrer Technik, der Blitzer und das Videonachfahrsystem sind ebenfalls ausgestellt. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg, einen Rad- und Rollerparcours, eine Malstraße. Wer möchte, kann seine Fingerabdrücke auf einer Urkunde verewigen und mitnehmen.