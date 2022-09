Teilnehmer gesucht: Studie am Universitätsklinikum Jena zum gesunden Altern

Jena. Was hilft besser beim gesunden Altern: Entspannung oder Bewegung? Jenaer Forscher bitten dringend um Hilfe.

Ein Forschungsteam des Universitätsklinikums Jena sucht nach Teilnehmern an einer Studie. Diese befasst sich mit der Frage, ob körperliche Aktivität und/oder Entspannung einen positiven Einfluss auf das gesunde Altern haben.

An der Studie sollen 100 Personen im Alter von 60 bis 75 Jahren teilnehmen, sagt Simon Schrenk. Mit Förderung der Europäischen Union erforscht der Psychologe an der Klinik für Neurologie des Uniklinikums Jena mit 14 Nachwuchswissenschaftlern aus zehn Ländern, welche Rolle das Darm-Mikrobiom bei altersbedingten Änderungen von Hirnfunktionen spielt.

Wie wirken sich Bewegung und gezielte Entspannung aus?

Physische Bewegung und gezielte Entspannung wirken sich positiv auf das körperliche und geistige Befinden aus. Aber lässt sich dieser Effekt auch anhand von Hirnbildgebung und Laborwerten messen? Und was wirkt mehr – Aktivität oder Entspannung? Um dies herauszufinden, untersucht das Forschungsteam die Darm-Hirn-Achse. Die Studie läuft seit März und bis Frühjahr 2023. Ab Oktober sei es wieder möglich, als neuer Proband in die Studie einzusteigen, sagt Schrenk. „Sie sollten nicht an Herz-Kreislauf-, neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen leiden, gegen Covid-19-geimpft sein und Zugriff auf ein Smartphone haben.“

Die Studie startet mit drei Voruntersuchungsterminen in Jena mit kognitiven Testungen, einer MRT-Untersuchung des Gehirns und einem Sporttest. Darauf folgt die achtwöchige Testphase, in der man zufällig in die Entspannungs- oder Aktivitätsgruppe eingeteilt wird und die komplett von zu Hause aus erledigt wird. Anschließend finden die gleichen Tests wie bei den Voruntersuchungen statt.

So ist eine Anmeldung zur Teilnahme möglich

Anmeldungen und Nachfragen zur Studie sind möglich unter Telefon 03641/9396666 oder per E-Mail an simon.schrenk@med.uni-jena.de.

