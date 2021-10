Tests für die Schulen: Stadt Jena hilft erneut

Jena. Die Feuerwehr liefert derzeit etwa 3000 Corona-Schnelltests an Jener Schulen aus.

Die Tests würden für die regelmäßigen Kontrollen auf das Sars-Cov2-Virus benötigt. Zusätzlich seien diese Tests auch die Voraussetzung für Sport- und Freizeitaktivitäten von vielen Schülerinnen und Schülern.

Acht Schulen hatten nach einer Umfrage des Bildungsdezernates Bedarf angemeldet, da das Land Thüringen erst nach den Ferien wieder Tests bereitstellen kann. Deshalb hat der Krisenstab Jena die benötigten Mittel freigegeben, dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Jenas Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) sagt dazu: „Viel zu spät hat das Bildungsministerium eingelenkt und die Testangebote in den Schulen wieder verbindlich gemacht. Noch vor wenigen Wochen wurde in Jena noch nicht einmal zugelassen, dass wir mit eigenen Mitteln ein flächendeckendes freiwilliges Testangebot in den Schulen sicherstellen, obwohl auch da schon ein großer Teil der Jenaer Schulen von Infektionsfällen betroffen war.“

Auch jetzt, „eigentlich viel zu spät“, da es nach der Allgemeinverfügung des Bildungsministeriums wieder die alleinige Aufgabe des Freistaates wäre, die Schulen mit Tests zu versorgen, klemme es erneut, so Gerlitz weiter.

„Wir werden den Jenaer Schulen natürlich dabei helfen, vor und während der Ferien einen möglichst sicheren Schul- und Hortbetrieb zu ermöglichen.“ Jedoch bereite die Testversorgung durch das Land der Stadt Sorgen, da Unterstützung vermutlich nicht in allen Städten und Landkreisen so rasch möglich sein werde.