Teures Wendemanöver - Vollsperrung nach Unfall - Feuer gerät außer Kontrolle

Das meldet die Polizei am Dienstag aus Jena und dem Saale-Holzland-Kreis (Symbolfoto).

Jena/Saale-Holzland-Kreis. Das meldet die Polizei am Dienstag aus Jena und aus dem Saale-Holzland-Kreis.

Beim Versuch, ihr Auto zu wenden, hat eine 48-jährige Frau in Jena ein anderes Fahrzeug beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wollte die VW-Fahrerin Montagmittag ihr Fahrzeug in der Charlottenstraße wenden, dabei fuhr sie zügig rückwärts in eine Einfahrt und stieß prompt auf der Stoßstange des dort geparkten Autos.

Verletzt wurde niemand, aber an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Vandalismus

Am Montagmorgen musste eine 33-jährige Frau die defekte Heckscheibe ihres Autos feststellen, das sie Am Anger in Kahla abgestellt hatte. Unbekannte warfen einen Stein durch die Scheibe. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs wurde nichts entwendet.

Schnelle Hilfe verhindert Waldbrand

Ein 63-jähriger Mann verbrannte am Montagabend Holzreste auf seinem Gartengrundstück in der Beethovenstraße in Hermsdorf. Es war nicht das erste Lagerfeuer des Mannes, jedoch geriet der Brand dieses Mal völlig außer Kontrolle. Nur dank der schnellen Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Hermsdorf nahm der umliegende Wald keinen Schaden.

Vollsperrung nach Unfall

Die L1059 in Camburg musste am Montagnachmittag nach einem Unfall für knapp eine Stunde voll gesperrt werden. Ein 22-jähriger Autofahrer geriet aus bislang ungeklärten Umständen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Lkw zusammen.

Beide Fahrzeuge musste nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt.

Missglückter Fahrraddiebstahl

In den frühen Montagmorgenstunden verschaffte sich ein 35-jähriger Mann illegal Zutritt zu einem verschlossenen Keller in der Lutherstraße. Er entwendete neben dem darin befindlichen E-Bike auch noch den Helm mit Warnweste. Alle Dinge haben einen Wert von rund 3000 Euro.

Der 44-jährige Besitzer hatte am Fahrrad ein Trackingsystem installiert und konnte den zurückgelegten Ausflug des Rades auf seinem Handy nachverfolgen. Er informierte die Polizei, die den Täter samt Beutegut fand. Der Täter hatte in diesem Fall doppelt Pech, denn neben dem E-Bike des 44-Jährigen konnte ein weiteres gestohlenes Fahrrad bei ihm gefunden werden.