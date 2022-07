Theaterspektakel zur Kulturarena in Jena: schamlos witzig

Jena. Ein irrer Theater-Konzert-Abend: Die „Wunderbaum“-Gartenzwerge präsentieren mit „Miniathüringen“ einen aberwitzigen, politisch unkorrekten und musikalischen Einblick in Thüringens Kleingärten.

Man darf dem Publikum viel Spaß beim Lachen wünschen. Mit der Premiere des Theaterspektakels „Miniathüringen“ wird am Mittwoch, 6. Juli, 19.30 Uhr die Kulturarena in Jena eröffnet. Es ist ein wildes Kleingarten-Theater-Konzert – veranstaltet von Thüringer Originalen. Die Gartenzwerge entern die Bühne. Ein Spektakel, welches kein Bühnenbild nötig hat, denn die Rotmützen, die Musik und die Licht- und Feuereffekte sind Spektakel genug.

Auf der Bühne entfaltet sich ein vulgäres, politisch unkorrektes, aber doch regelkonformes und demokratisches Kleinod der Thüringer Schrebergärtner. Das holländische Theater-Kollektiv „Wunderbaum“, das sich mit diesem Stück nach vier Jahren aus Jena verabschiedet, hat die Seele der Thüringer Gartenzwerge ergründet und stellt auf witzige, schamlose und derbe Weise die große Frage nach der Zukunft der Demokratie, wenn niemand bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.

Mehr Konzert- als Theaterbühne – und doch ein Theaterspektakel. Thomas Schläfer – besser bekannt als DJ Légères (von links), Leon Pfannenmüller, Moritz Bossmann und Marleen Scholten. Foto: Jördis Bachmann

Unterstützt wird „Wunderbaum“ durch das Künstler-Kollektiv „Farn“. So treffen zwei Pflanzen im Kleingarten aufeinander, die eine hervorragende theatrale und musikalische Symbiose eingehen. Musiker Moritz Bossmann (Gitarre), Salim Bouamama (Bassgitarre), Wilhelm Hinkel (Schlagzeug) und Thomas Schläfer – besser bekannt als DJ Légères präsentieren gemeinsam mit den singenden Schauspielern Walter Bart, Pina Bergemann, Henrike Commichau, Leon Pfannenmüller, Marleen Scholten ein Kleingarten-Feuerwerk, das sich gewaschen hat.

Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder Vorkommnissen in Jena sind rein zufällig

Wer es jugendfrei will, der ist in „Miniathüringen“ falsch. Die Zwerge nehmen kein Blatt vor den Mund, sie sagen, was zu sagen ist und schei… auf Political Correctness. Dabei haben sie ein ernstes Problem, das es zu lösen gilt: Der Kleingartenverein braucht einen neuen Vorstand, doch keiner will`s machen. Gartenzwerg-Besitzerin „Gitti“ hat den Verein 25 Jahre lang geführt – obwohl sich die Leute ständig das Maul zerrissen: „Stasi-Schlampe“ oder „Gulag-Gitti“ hat man sie genannt. Und nun macht „Gitti“ Schluss im Verein und hinterlässt eine Lücke. Schließlich will diese Lücke jemand füllen, der zunächst wie der Richtige aussieht, aber bei genauerer Betrachtung nicht der Richtige ist. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder Vorkommnissen in Jena sind rein zufällig.

Premiere: Mittwoch, 6. Juli, 21.30 Uhr; weitere Vorstellungen: 7., 8., 9., 10., Juli, jeweils 21.30 Uhr auf dem Theatervorplatz; Karten in der Jenaer Tourist-Info oder an der Abendkasse; noch sind Karten für die Premiere und weitere Vorstellungen zu haben.