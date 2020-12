Jenaer Politiker Tilo Schieck erhält Bundesverdienstkreuz

Tilo Schieck wird mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Damit ehrt der Bundespräsident den ehemalige Fraktionsvorsitzenden der bündnisgrünen Stadtratsfraktion für sein langjähriges Engagement in der Jenaer Kommunal- und vor allem Kulturpolitik.

„Es ist für mich eine Anerkennung meines Engagement angefangen von der Arbeit in der kirchlichen Friedensbewegung und Opposition in der DDR, über das Arbeiten für die Universität und ihre Studentinnen und Studenten als Stura-Vorsitzender und Senatsmitglied in der Übergangszeit bis hin zum langjährigen kommunalpolitischen Engagement im Stadtrat Jenas, die Kärrnerarbeit der Demokratie“, sagt Tilo Schieck.

Insbesondere für die Jenaer Kulturlandschaft setzt sich Schieck ein und brachte unter anderem die erste Jenaer Kulturkonzeption mit auf den Weg. Schieck sieht in der Ehrung eine „Auszeichnung für den Weg, den die Kultur in Jena genommen hat. Sie ist in dieser Zeit von einem freiwilligen Bonmot zu einem festen, unverzichtbaren, vielfältigen Bestandteil des urbanen Lebens Jenas geworden. Dafür Anregung und stete Unterstützung gegeben zu haben, Antreiber und Mediator gewesen zu sein, freut mich bis heute. Umso mehr schmerzt es mich, dass nun einerseits dieses Engagement offiziell seitens des Bundespräsidenten Steinmeier und des Ministerpräsidenten Ramelow gewürdigt wird, andererseits jedoch Kultur in Jena derzeit zum Spielball von Haushaltsicherungskonzepten herabgewürdigt wird.“

Die heutigen Fraktionsvorsitzenden Dr. Margret Franz und Heiko Knopf gratulierten Tilo Schieck und schreiben: „Die Art und Weise, wie Tilo Schieck die politische und kulturelle Landschaft bereichert hat, ist bis heute erkennbar und hat maßgeblich dazu beigetragen, die freie Kulturszene in Jena zu etablieren und zu entwickeln.“Im Bereich der Kulturpolitik warnen die Grünen davor, die Arbeitsergebnisse der letzten Jahre durch Kürzungsdebatten aufs Spiel zu setzen.