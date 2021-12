Tina Rudolph sagt Jena adieu geht ganz in den Bundestag

Jena. Im Jenaer Stadtrat übernimmt Johannes Schleußner das Mandat der SPD

SPD-Stadtratsmitglied Tina Rudolph legt ihr Mandat nieder. Als Grund nennt sie neue Aufgaben, die sie als frischgewählte Abgeordnete des Deutschen Bundestages für den Wartburgkreis übernimmt. „Ich bin ich nach reiflicher Abwägung zu dem Schluss gekommen, dass eine gleichzeitige Mitgliedschaft im Stadtrat nicht mit dem Anspruch, den ich selbst an die Sorgfältigkeit meiner politischen Arbeit stelle, in Einklang zu bringen ist“, sagt sie. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die vergleichsweise geringe Größe der derzeitigen SPD-Stadtratsfraktion in Jena.

Rückblickend sagt sie: „Die inhaltlich anspruchsvolle Arbeit in den verschiedensten Ausschüssen, Beiräten und Arbeitsgruppen während der letzten Jahre hat mich in gleichem Maße gefordert und erfüllt.“ Besonders hervorheben möchte sie den Finanzausschuss und den Studierendenbeirat, denen sie längere Zeit vorstand. Die Debatte und den im Grundsatz immer sachlich geführten Streit um eine gute Kommunalpolitik für Jena habe sie stets geschätzt.

Innerhalb der SPD-Fraktion wird Johannes Schleußner für Tina Rudolph nachrücken. Sie bezeichnete ihren Nachfolger als jungen und engagierter Sozialdemokraten, der die von ihr beispielhaft genannte Projekte fortführen werde.