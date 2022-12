Top-10-Veranstaltungstipps fürs Wochenende in Jena

Ein märchenhaftes Wochenende mit vielen Adventskonzerten steht bevor.

1. Ska aus Jena im Kulturbahnhof

Gleich zweimal Ska gibt es am Freitag, 9. Dezember, ab 21 Uhr im Kulturbahnhof Jena. Die Jenaer Bands Babayaga und Gimpelakwa stehen dann auf der Bühne.

2. Märchenhaftes auf dem Weihnachtsmarkt

Die Jenaer Weihnachtsmarktbesucher können am Samstag, 10. Dezember, ab 15 Uhr das Figurentheater „Vom Fischer und seiner Frau“ erleben. Gleich nebenan, in der Bohlenstube des Stadtspeichers, wird am Samstag, 16 Uhr, ein Märchenspektakel mit dem Kieck-Theater Weimar zu erleben sein. Am Sonntag, 11. Dezember, ab 16 Uhr gibt es den „Kleinen Muck“ in der Rathausdiele und ab 18 Uhr auf dem Markt „Frau Holle und das kleine Rentier Rudolph“.

3. Interkulturelle Frauenweihnacht

Nach zwei Jahren Pause feiert das Frauenzentrum „Towanda“ am Freitag, 9. Dezember, ab 17 Uhr wieder die Interkulturelle Frauenweihnacht im Saal des historischen Rathauses. Es gibt Musik, ein Kinderprogramm mit Kinderschminken und Basteln sowie ein Mitbringbuffet.

4. Die Octavians in der Stadtkirche

Unter dem Titel „Die Sterne schau‘n zur Nacht“ werden am Samstag, 10. Dezember, ab 17 Uhr die Octavians in der Jenaer Stadtkirche singen. Es erklingen bekannte und neue Weisen zur Weihnacht.

5. Puppentheater in Jena-Ost

Der „Kasper baut ein Haus“ und zwar am Sonntag ab 11 Uhr und ab 16 Uhr im Büro-Theater, Beutnitzer Straße 27. Das Puppentheaterstück ist geeignet für kleine Menschen ab vier Jahren.

6. Adventskonzert im Planetarium

Weihnachtliche Klänge im traditionellen Adventskonzert mit dem Jenaer Schott-Blasorchester kann man am Sonntag, 11. Dezember, ab 14 Uhr und ab 15.30 Uhr im Planetarium erleben. Auf dem Programm steht bekannte, aber auch ganz neue Weihnachtsmusik aus verschiedenen Epochen.

7. Weihnachtskonzert im Volksbad

In der Vorweihnachtszeit dreht sich in der Musik- und Kunstschule Jena alles um besinnliche Musik, traditionelle Weisen aber auch internationale moderne Weihnachtslieder erklingen am Sonntag, 11. Dezember, 15 Uhr, beim Orchester-Weihnachtskonzert mit dem Nachwuchs-, Kammer- und Jugendsinfonieorchester im Volksbad.

8. Adventskonzert mit Gunnar Nilson

Adventslieder der anderen Art wird Gunnar Nilson am Sonntag, 11. Dezember, ab 16 Uhr in der Kulturkirche Löbstedt präsentieren. Er spielt als Solist Lieder von der grünen Insel und nimmt die Zuschauer mit auf seine Reise in die irische Weihnachtszeit.

9. Weihnachtsrevue des Show-Balletts

Eine bunte Revue aus weihnachtlichen und Showtänzen zeigt das Jenaer Show-Ballett „Formel I“ am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr ,im Sporthallenkomplex Lobeda-West, Karl-Marx-Allee 9.

10. „Black Sea Dahu“ im Kassablanca

Sängerin und Songwriterin Janine Cathrein kommt mit der Band „Black Sea Dahu“ am Sonntag, 11. Dezember, ab 19 Uhr auch ins Kassablanca – eine kiesige und staubige, aber reich orchestrierte und filmische Lesart urbaner Folk-Ästhetik werde geboten.