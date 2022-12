Das Familien-Musical „Die Schneekönigin“ wird am Wochenende im Volkshaus gezeigt.

Top-11-Veranstaltungen am Wochenende in Jena

Weihnachtsmärkte, Jazz im Stadtspeicher Fabina Kahl auf der Leuchtenburg und die Schneekönigin im Volkshaus

1. Verkaufsoffener Sonntag

Für alle, die noch ohne Weihnachtsgeschenke sind, öffnen die Läden in der Innenstadt am Sonntag ihre Türen. Ab 13 Uhr laden die Geschäfte zum Bummeln und Stöbern ein.

2. Weihnachtsmarkt der Wünsche auf der Leuchtenburg

Die Leuchtenburg verwandelt sich am 2. und 3. Dezember, in den Weihnachtsmarkt der Wünsche. Auch der Antiquitätenhändler Fabian Kahl von „Bares für Rares“ kommt mit seiner ganzen Familie.

3. Konzert im Kassablanca

Ein intensives Musikerlebnis bietet CATT am 2. Dezember, ab 20 Uhr im Kassablanca. Die Berliner Solokünstlerin besticht durch ihre Stimme und die Mischung aus Beats und Instrumenten.

4. Schneekönigin im Volkshaus

Die berühmte Geschichte der Schneekönigin gibt es am Samstag, 15 Uhr zu sehen. Acht Künstler zeigen das Familienmusical im Volkshaus.

5. Fortsetzung jazz!-Reihe

Der Jenaer Kunstverein setzt seine jazz!-Reihe fort. Am Samstag, 3. Dezember, 20.15 Uhr, lässt die Ein-Mann-Band HOOP im Stadtspeicher am Jenaer Markt elektronische Musik unter anderem mit Tango und Bossa Nova verschmelzen.

6. Weihnachtsmarkt Kahla

Am Sonntag, 4. Dezember, läutet auch Kahla die Adventszeit ein. Der Weihnachtsmarkt wird mit einer historischen Stadtführung um 14 Uhr eröffnet.

7. Bläserweihnacht

Die Bläserweihnacht der Brass Band BlechKlang lädt am Sonntag, 4. Dezember, 14.30 Uhr, erstmalig unter Leitung des Gastdirigenten Chris Houlding in die Jenaer Stadtkirche ein. Es gibt bekannte Soli-Stücke für Flügelhorn, Euphonium und Posaune, die eine Vielzahl von Musikstilen abdecken, gefolgt von einer Prise „Karibischer Weihnacht“, die in einer Auswahl bekannter Disney-Titel gipfelt.

8. Puppentheater: Ferdinant der Stier

Ferdinand den Stier kennen viele als Kinderbuch von Munro Leaf. Sowohl am Samstag, 16 Uhr als auch am Sonntag, 11 Uhr, wird die Geschichte von dem etwas anderen Stier im Büro Theater, in der Beutnitzer Straße 27, nun vom „Theater Kokon Weimar“ als Puppentheaterstück aufgeführt.

9. Hänsel und Gretel in der Rathausdiele

Das Südtiroler Märchentheater lässt am Sonntag, 4. Dezember, 16 Uhr in der Jenaer Rathausdiele Hänsel und Gretel durch den dunklen Wald irren und am Hexenhaus knabbern.

10. Adventskonzert der Musik- und Kunstschule

Schülerinnen und Schüler der Jenaer Musik und Kunstschule stellen am Sonntag, 4. Dezember, 15 Uhr ihr Können unter Beweis. Ein abwechslungsreiches Programm mit Akkordeon, Gitarre, Blockflöte und Tanz erwartet Interessierte im Volksbad.

11. Poetry Slam im Kassablanca

Eine Pause vom hektischen Weihnachtsalltag bietet ein lyrischer Abend im Kassablanca. Beim Poetry-Slam am Sonntag, 4. Sonntag, 20 Uhr wettstreiten lokale aber auch gestandene Poeten aus ganz Deutschland mit ihrer Selbstgeschriebenem.