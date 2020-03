Traineraffäre beim FC Carl Zeiss Jena: „Drastische Vorwürfe haltlos“

Vizepräsident Frank Jauch leitet die Aufklärungskommission in der Trainer-Affäre beim FC Carl Zeiss Jena. Im Interview spricht er darüber, warum aus Sicht seines Teams das Mediationsverfahren nun beendet werden soll. Welche Vorwürfe gegen den A-Junioren-Trainer Kenny Verhoene haben sich bestätigt und welche nicht?

Was hat die Aufarbeitung der Vorwürfe ergeben?

Eine Mediation hat zunächst viel Verständnis bei uns und ich denke auch bei den Konfliktparteien gebracht. Allen – oder den meisten – ist klar geworden, dass es besser ist, miteinander als übereinander zu reden. Den Mediatoren ist es gelungen, in vertraulichen Gesprächsrunden Frieden zu stiften. Wir waren auf einem guten Weg, trotz häufig nur noch digitaler Mediation.

Auf welchem Weg sind Details aus vertraulichen Mediationsgesprächen an die Öffentlichkeit gelangt?

Ich kann nur versichern, dass weder das Clearing-Team des FC noch das Mediationsteam diesen Vertrauensbruch begangen hat. Wir können Spieler und Eltern gut verstehen, dass sie hierüber entsetzt sind und können uns hierfür nur, auch im Namen des Mediationsteams, entschuldigen. Leider ist es aber aufgrund einer gezielten Indiskretion nun vorbei, auf diesem Weg eine Einigung zu finden. Die Mediation in einer Gruppe lebt davon, dass zunächst alle frei und vor allem auch vertraulich über positive und negative Erfahrungen berichten können. Insbesondere für die, teilweise minderjährigen Spieler war das eine gute Erfahrung. Diese wurde nun schwer enttäuscht, da die Meinungsäußerungen nicht in der Gruppe blieben, sondern der Bild-Zeitung zugespielt und dort veröffentlicht wurden.

Was hat die Aufarbeitung in den vergangenen Wochen ergeben? In welchen Vorwürfen sehen Sie das Trainerteam entlastet?

Die allgemeinen, aber drastischen Vorwürfe wie etwa Menschenrechtsverletzungen, Nahrungs- und Schlafentzug hatten ja strafrechtliche Relevanz. Auch diese wurden öffentlich gemacht, bevor wir eine Prüfung starten konnten. Diese sehen wir nun als völlig haltlos. Verständlich ist daher auch, dass das Trainerteam diese Vorwürfe strafrechtlich als Rufschädigung und üble Nachrede verfolgt. Der Schaden für den FCC ist enorm.

In welchen Themen hat das Trainerteam Fehler gemacht?

Beim Trainerteam sind pädagogische Defizite deutlich geworden. Trotz der exzellenten Qualifikation – Kenny Verhoene besitzt die UEFA-Pro-Lizenz – fühlen sich Spieler zu wenig mitgenommen. Auch werden Probleme und Erfahrungen innerhalb des gesamten Trainerteams im Nachwuchsleistungszentrum kaum ausgetauscht. Team-Spirit Fehlanzeige.

Ist das Maß der Fehler groß genug, um arbeitsrechtliche Konsequenzen zu ziehen?

Nein, dies sehen wir nicht. Nur insoweit, als ohnehin die Trainerteams für die Saison 2020/21 neu geordnet werden müssen.

Welche Konsequenzen schlagen Sie vor?

Wir schlagen den Gremien vor, das Mediationsverfahren abzubrechen und im Rahmen der Neustrukturierung für alle Trainer und Betreuer einen neuen Team-Spirit zu etablieren. Dies muss mit dem neuen Chef des Nachwuchsleistungszentrums geschehen, den wir aktuell im Wege einer Ausschreibung suchen. Es braucht eine Neustrukturierung der Nachwuchsarbeit. Die ungeklärten Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Leistungsbereich des FCC insbesondere und der Schnittstelle Verein und Spielbetriebs GmbH müssen geklärt werden. Eine seit Jahren diskutierte Vertragsgrundlage muss vereinbart und allen engagierten Trainerteams verkündet werden, damit Trainer und Betreuer in allen Nachwuchsmannschaften ein Team bilden und einen neuen Teamgeist leben können.

Lassen die genannten Probleme in der Zusammenarbeit mit dem Trainer überhaupt eine weitere Zusammenarbeit zu?

Ja, wir müssen aber insbesondere im Nachwuchs-Profibereich hohe Leistungsanforderungen und pädagogisches Geschick besser zusammenbringen. Der Druck auf die Jungen – und zukünftig auch Mädels – ist enorm. Wir brauchen im Hochleistungsbereich Teams, die diese Ausbildung professionell gestalten. Und Kenny Verhoene kann für jedes Team, das diese Prinzipien lebt, und die Spieler, die gute Profis werden wollen, ein Gewinn sein.

Welche strukturellen Änderungen sind aus Ihrer Sicht nötig?

Wir müssen uns zu einer attraktiven und leistungsstarken Ausbildungsakademie für Fußballtalente aus Deutschland und darüber hinaus entwickeln. Für Eltern, die talentierte Jungs oder Mädels haben, muss Jena und der FCC eine Top-Adresse werden. Dazu braucht es auch neue Wege der Zusammenarbeit mit Schule und Internat. Mit der attraktiven Weiterentwicklung der baulichen Strukturen, der neuen Arena mit integriertem Leistungszentrum sind die besten Voraussetzungen gegeben, dies in drei bis vier Jahren zu schaffen.

Welche Anhaltspunkte haben sich ergeben, die Kündigung von Heiko Nowak, zuletzt Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, rückgängig zu machen?

Keine. Wenn ein Mitarbeiter eines Unternehmens vermeintliche Missstände im Unternehmen nicht an die Unternehmensführung, sondern in die Öffentlichkeit kommuniziert, bleibt meines Erachtens – leider – nur diese Entscheidung. Erst recht dann, wenn sich insbesondere die schweren Vorwürfe als haltlos erweisen.