Transporter schleift Radfahrer mit - Alkoholfahrten zur Tankstelle - Doppelter Diebstahl

Jena Das sind die Meldungen der Polizei für Jena.

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Transporter den Einmündungsbereich im Gartenweg in der Ortslage Isserstedt. Wie die Polizei mitteilte, querte in diesem Moment ein 47-jähriger Radfahrer plötzlich die Einmündung.

Der Fahrer des Transporters verwechselte daraufhin die Pedale und stieß gegen den Radfahrer. Der Mann wurde mehrere Meter mitgeschliffen und zog sich zahlreiche Schürfwunden zu.

Alkoholfahrten zur Tankstelle

Mehrfach hat ein 65-Jähriger am Sonntag eine Tankstelle in Jenaprießnitz besucht. Allerdings tankte er nicht die jeweils gefahrenen Autos, sondern kaufte lediglich Alkohol ein.

Als die Beamten den Mann zu Hause aufsuchten, ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,33 Promille. Gegen den 65-Jährigen wurde nun Anzeige erstattet.

Doppelter Diebstahl

Aus einem Keller eines Wohnblocks in der Felix-Auerbach-Straße in Jena haben Unbekannte ein funkferngesteuertes Spielzeugauto sowie mehrere Schuhe gestohlen. Laut Polizeiangaben verschafften sich der oder die Diebe Zutritt zum Haus und gelangten so in den Keller des Gebäudes.

Hier entfernten sie zwei Holzlatten der Kellertür, die dabei zu Bruch gingen und konnten so problemlos den Keller betreten. Hieraus wurde dann das Diebesgut entwendet.

Bereits am Freitag entwendete ein unbekannter Täter einen Rucksack aus einem Wohnhaus in der Saalbahnhofstraße in Jena. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Eigentümer diesen kurzzeitig im Hausflur abgestellt. Im Rucksack befand sich Kleidung sowie ein Laptop im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro.