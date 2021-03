Traurige Jenaer Bilanz: 8760 Stunden ohne Livemusik

J Auch das ist eine Folge der Corona-Pandemie: Etwa 8760 Stunden musste die Stadt ohne Live-Musik auskommen. In diesen Tagen jährt sich der Lockdown als Folge der Pandemie das erste Mal. In den städtischen Veranstaltungshäusern, darunter das Volksbad, Volkshaus oder Villa Rosenthal, blieben die Lichter im vergangenen Jahr weitestgehend aus; nahezu existenzbedrohend ist die Situation für Künstler und Solo-Selbstständige.

Um weiter auf die heikle Situation der Branche aufmerksam zu machen, aber auch, um in diesen negativen Zeiten ein positives Signal zu senden und die Menschen zu ermutigen, bereits gekaufte Tickets zu behalten beziehungsweise auch neue Veranstaltungstickets zu erwerben, unterstützt Jenakultur die Aktion „525.600 Minuten livelos“, die von den Kollegen in Leipzig initiiert und durch den Branchenverband Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren (EVVC) unterstützt wird: „Wir veröffentlichen einen Pause-Button mit dem Schriftzug ,525.600 Minuten livelos’ in einem frischem Grünton, der der Hoffnung der Branche auf einen baldigen Restart Ausdruck verleihen soll“, heißt es in einer Mitteilung des Eigenbetriebs. Veröffentlichen heißt, dass dieser Button auf der Homepage von Jenakultur integriert werden und möglicherweise auch in den E-Mail-Signaturen zu sehen sein soll.

„Auch ein Jahr nach dem Beginn der Krise kämpfen wir gemeinsam mit vielen Partnern noch immer um die Zukunft der Veranstaltungswirtschaft. Aktuell benötigen wir vor allem klare, bundesweite Regeln, welche die Phasen eines sinnvollen und verantwortungsvollen Neustarts beschreiben. Aus der Branche sind viele Impulse in Richtung Politik gesetzt worden. Jetzt gilt es, diese auch in Handlungsfähigkeit zu übersetzen. Klare und ehrliche Führung ist gefragt“, sagt der der stellvertretende Werkleiter von Jenakultur, Carsten Müller. Er sitzt auch im Vorstand der EVVC, der sich seit Monaten für die Wiederaufnahme des Veranstaltungsbetriebs engagiert.

„Manifest Restart“ vorgelegt

Erst jüngst hat das Forum Veranstaltungswirtschaft mit dem „Manifest Restart“ ein Konzept vorgelegt, auf dessen Grundlage die einheitliche und verlässliche Planung und Durchführung von Veranstaltungen in der Bundesrepublik wieder ermöglicht werden könne. Kern des Manifests ist eine Genehmigungsmatrix. In dieser Matrix sind grundlegende Pakete von Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen sowie progressive, inzidenzbasierte Risikostufen definiert, die einem nach wie vor dynamischen Infektionsgeschehen Rechnung tragen. Auf Basis der Genehmigungsmatrix könnten Veranstalter und Behörden ermitteln, in welcher Risikostufe, unter welchen allgemeinen und besonderen Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen und mit welchen Kapazitäten Veranstaltungen jeweils zulässig sind.

Müller hofft nun auf die baldige Umsetzung des Vorschlags, um den Menschen baldmöglichst wieder echte „Gänsehautmomente“ bei Live-Produktionen bieten zu können.

Eine Expertenbefragung, die im Rahmen des Zett – Zentrum Digitale Transformation Thüringen an der Universität Jena – durchgeführt wurde, zeigt, unter welchem Druck die Thüringer Kultur- und Kreativwirtschaft aktuell steht. Manche suchen einen Ausweg in digitalen Formaten, jedoch ist bislang ungewiss, inwiefern dies langfristig das Überleben und (sub-)kulturelle Aktivitäten sichern kann.

Das Zett diskutiert am Donnerstag im Kassablanca mit einem prominent besetzten Podium: Nähere Informationen und den Link zum Stream finden Interessierte unter zett-thueringen.de