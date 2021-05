Traurige Nachricht für Camburger Wasserratten: Freibad-Chef ist gestorben

Dornburg-Camburg. 40 Jahre war das Camburger Freibad Uwe Fabers Arbeitsplatz. Nach der Saison 2021 wollte er in den wohlverdienten Ruhestand. Der Tod kam dem zuvor.

Eine traurige Nachricht macht in Dornburg-Camburg die Runde: Uwe Faber, langjähriger Chef des Freibades in Camburg, ist plötzlich verstorben. Bürgermeisterin Dorothea Storch informierte darüber den Stadtrat am Dienstagabend. Die Stadträte gedachten des Verstorbenen in einer Schweigeminute.

„Wir sind alle sehr betroffen, der Tod Uwe Fabers ist ein großer Verlust für die Stadt und für viele Menschen wie für mich auch ein persönlicher Verlust“, sagte sie. Auf Uwe Faber habe man sich immer verlassen können, die Zusammenarbeit mit ihm sei sehr angenehm gewesen.

Praktisch jeder in der Stadt habe Uwe Faber gekannt und gemocht, der 40 Jahre lang im Camburger Freibad tätig war und als Schwimmmeister Generationen von Camburger Kindern das Schwimmen lehrte. Vier Jahrzehnte lang trug Faber die Verantwortung für das Bad und das kleine Bad-Team, das Tausenden Wasserratten jedes Jahr schöne und erholsame Tage am Wasser ermöglichte – trotz begrenzter finanzieller Mittel der Stadt. Für ihn bedeutete das auch, 40 Jahre lang auf einen eigenen Sommerurlaub zu verzichten. „Der Sommer 2021 sollte Uwe Fabers letzte Saison im Freibad werden, den Vertrag für die Altersteilzeit hatten wir schon unterzeichnet“, berichtete Storch.

Dass es ihm verwehrt wurde, die Zeit danach mit der Familie zu genießen, sei besonders tragisch.