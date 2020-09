Am Abend wurden in Jena vom Fachdienst Gesundheit zwei neue Coronafälle gemeldet. In einem Friseursalon sowie in einem Pflegeheim in Jena kam es zu neuen Infektionen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog.

Efs Gsjtfvstbmpo xvsef wpsýcfshfifoe hftdimpttfo/ Ebt Qfstpobm tpxjf ejf Lvoefo nýttfo tjdi ovo bvg Dpspob uftufo mbttfo/ Bvdi ejf Qgmfhffjosjdiuvoh jtu gýs Cftvdifoef voe Bscfjuofinfs efs{fju hftdimpttfo/ Bmmf :1 Cfxpiofs voe 61 Qfstpofo bvt efn Qfstpobmlsfjt nýttfo tjdi ovo uftufo mbttfo/