Trübe Brühe treibt durchs Gleistal

Eine dunkle Substanz verunreinigt seit Tagen den Zensenbach und die Gleise im Saale-Holzland-Kreis. Anwohner sind beunruhigt und haben das Umweltamt des Landkreises informiert. Das ist wiederholt und mit mehreren Teams in der Region unterwegs, um die Sache aufzuklären.

"Wir konnten bislang jedoch keinen Verursacher für die Verunreinigung feststellen", sagte Umweltamtsleiter Roy Tröbst. Wasserproben wurden in eine Labor geschickt, um Aufklärung über die Substanz zu bekommen, die "wie schmutzige Fanta" in den Bächen schwimmt. Ergebnisse werden noch am Mittwoch oder Donnerstag erwartet. "Unklar ist derzeit, was es ist und woher es kommt. Wir fischen buchstäblich im Trüben", gestand Tröbst. Das Umweltamt stehe im regen Austausch mit Anrainern, Anglern und Bürgermeistern und bitte Bürger um sachdienliche Hinweise, gern per Mail an umwelt@lrashk.thueringen.de oder telefonisch unter (036691) 70-396. "Reine Mutmaßungen helfen allerdings nicht weiter", sagte Tröbst.

Es ist nicht das erste Mal, dass es zu einer so massiven Gewässerverunreinigung im Gleistal gekommen ist. Erst 2020 war der Bach von übergelaufener Gülle der Agrar eG Nausnitz geschädigt worden. Die aktuellen Verunreinigungen scheinen jedoch an anderer Stelle ihren Anfang zu nehmen.