Turnhallen-Neubau in Stiebritz verzögert sich

Der stellvertretende Schulleiter Mike Viehöfer in der gesperrten Turnhalle der Grundschule „Talblick“ in Stiebritz.

Stiebritz. Für den Turnhallen-Neubau in Stiebritz fließen in diesem Jahr anders als geplant keine Fördermittel. Beim Sportunterricht der Grundschule bleibt es bei einer unbefriedigenden Lösung.

Die Turnhalle der Grundschule „Talblick“ in Stiebritz wird später neugebaut als geplant. Das haben Recherchen dieser Zeitung ergeben. Bislang war der Saale-Holzland-Kreis als Schulträger davon ausgegangen, in diesem Jahr Fördermittel vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) für den Neubau zu erhalten.

Für die neue Turnhalle sind Kosten von insgesamt 3,15 Millionen Euro veranschlagt, der Fördermittelanteil soll bei 1,89 Millionen Euro liegen. „Der Fördermittelantrag wurde fristgerecht zum 28. Februar 2022 eingereicht. Der Landkreis geht davon aus, dass der Fördermittelbescheid noch in diesem Jahr übersandt wird“, schrieb das Eisenberger Landratsamt noch in dieser Woche auf Anfrage unserer Redaktion.

Geld fehle im Haushalt

Was das Thüringer Bildungsministerium dem Landkreis bis dato anscheinend nicht mitgeteilt hatte: Die beantragten Fördermittel werden in diesem Jahr nicht fließen. „Aufgrund der vom Landtag beschlossenen Globalen Minderausgabe kann der Haushalt 2022 durch das TMBJS nicht voll ausgeschöpft werden. Daher können wir die ursprünglich geplante Förderung in diesem Haushaltsjahr leider nicht bewilligen“, schreibt Felix Knothe, Pressesprecher des Bildungsministeriums, auf Anfrage dieser Zeitung. Ob der Turnhallen-Neubau im kommenden Jahr beginnen kann, scheint fraglich. „Wir planen, diesen im Haushalt 2023 abzubilden. Die Haushaltsaufstellung muss jedoch abgewartet werden“, so Knothe. Die baufachliche Prüfung des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr dauere noch an.

Dabei sei man sich „der schwierigen Situation“ in Stiebritz bekannt. Die Turnhalle der Grundschule „Talblick“ ist aufgrund ihres maroden Zustandes seit dem vergangenen Jahr gesperrt. Der Sportunterricht findet deshalb in den Wintermonaten im Gemeindesaal von Nerkewitz statt. „Der reguläre Sportunterricht kann dort in seiner Vielfalt zumindest eingeschränkt durchgeführt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Schule auch weiterhin alle Möglichkeiten ausschöpfen wird, um für die Schülerinnen und Schüler einen vielfältigen und abwechslungsreichen Sportunterricht, auch unter den gegebenen schwierigen Bedingungen, zu ermöglichen“, heißt es aus dem Bildungsministerium. Das Bereitstellen einer geeigneten Sportstätte für den Unterricht obliege dem Schulträger – also dem Saale-Holzland-Kreis.

Verärgerung wächst

Vielfältiger Sportunterricht, das heißt laut dem stellvertretenden Stiebritzer Schulleiter Mike Viehöfer: Ballspiele und Geräteturnen sind im Nerkewitzer Gemeindesaal nicht möglich, lediglich gymnastische Übungen stehen auf dem Programm. „Wir sind der Gemeinde sehr dankbar, dass wir den Saal nutzen dürfen und haben einen jungen, motivierten Sportlehrer, der das Bestmögliche aus der Situation macht. Auch die Eltern haben Geduld, aber der Unmut wächst verständlicherweise“, so Viehöfer.

Bei ihm selbst wachse ebenso die Verärgerung. „Wir haben einen Lehrplan, den wir erfüllen müssen. Dazu braucht es aber ordentliche Rahmenbedingungen. Das Bildungsministerium schafft diese nicht und sorgt damit dafür, dass wir die Gesetze nicht erfüllen können, die es selbst erlassen hat“, sagt Viehöfer.

Mit dem Saale-Holzland-Kreis gebe es indes eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Der Landkreis ist nicht unser Gegner, finanziert den Bus nach Nerkewitz und die Heizung im Gemeindesaal. Auch die umliegenden Gemeinden und die Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg unterstützen uns“, so Viehöfer. Das Landratsamt teilt gleichwohl mit: „Eine Alternative zum Sportunterricht im Gemeindesaal Nerkewitz besteht leider nicht.“

Kinder ohne richtigen Sportunterricht

Mike Viehöfer befürchtet nach dem Ausbleiben der Fördermittel nun, dass die neue Stiebritzer Turnhalle frühestens 2026 oder 2027 fertig sein könnte. Die alte Turnhalle werde in der Zwischenzeit nicht wieder geöffnet werden können, da helfe auch keine Notreparatur. „Wir haben bis dahin also eine ganze Kindergeneration, die keine Chance auf einen ordentlichen Sportunterricht in der Turnhalle hat“, sagt er.

Turnen im Gemeindesaal in Nerkewitz