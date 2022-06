Ukrainer in Jena laden zur Kundgebung auf den Holzmarkt

Jena. Initiative fordert weitere Waffen für ihr Land. Kuchenbasar zum Protest am Samstag im Zentrum.

Die Initiative „Ukrainer in Jena“ veranstaltet am Samstag eine Kundgebung gegen den russischen Angriffskrieg. Man sei dankbar für die Solidarität, aber das reiche nicht aus, um „Russland wieder aus den besetzten, zerstörten und ausgeplünderten Gebieten zu vertreiben“. So spricht sich die Initiative für die Lieferung von weiteren Panzern aus, die bei Rheinmetall im Depot stünden. Der Raketenangriff auf das Einkaufszentrum in Krementschuk habe gezeigt, was in der Ukraine passiert: Bewusster Terror gegen die Zivilbevölkerung. Gleichzeitig finde im Donbass eine der schlimmsten Schlachten seit Verdun statt. „Jeden Tag sterben 200 junge Menschen in diesem Gemetzel.“ Immer klarer werde ausgesprochen, was die eigentlichen russische Kriegsziele sind: Es gehe darum, das frühere Gebiet der Sowjetunion zu erobern und Dominanz über ganz Europa zu erhalten.

Demonstration und Kuchenbasar am Samstag, 2. Juli, von 14 Uhr bis 17 Uhr auf den Holzmarkt.