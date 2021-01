Umgestaltung des Blinkerdenkmals in Jena beginnt

Mitten im Wald, an einem kleinen Platz auf dem Landgrafen, fristete das Blinkerdenkmal Jahrzehnte lang ein kümmerliches und vor allem vergessenes Dasein. Kaum jemand wusste noch um die Bedeutung dieses Monuments. Doch im Jahre 2009 gab es erste Bestrebungen bei der Stadt, das Denkmal zu erhalten.

Vor allem rückte die Jenaer Reservisten-Kameradschaft der Bundeswehr das Denkmal wieder ins Licht der Öffentlichkeit, indem sie es in Patenschaft übernahm und gemeinsam mit dem Jugendarbeitskreis des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge einen großen Pflegeeinsatz am Denkmal startete.

Im gleichen Jahr führte Jenakultur eine erste Sanierung durch, wobei der Schriftzug „Die Deutschen Blinker" angebracht wurde. Außerdem steht seitdem eine Informationstafel daneben, an der in dieser Lockdownzeit sicher viele Spaziergänger stehen geblieben sind.

Ziel: die Wiederherstellung des Helms

Nun steht ein neuer Schritt in der bewegten Geschichte dieses Denkmals bevor: Es soll baulich ein gutes Stück wieder so hergestellt werden, wie es einmal war und auch eine größere Infotafel erhalten. Die Steinmetzarbeiten wird die Firma Holger Schöne aus Camburg ausführen.

Freilich wird das Blinkerdenkmal nicht wieder das komplette Aussehen von 1921 erhalten, als es am 29. Mai unter großer Anteilnahme Hunderter Bürger eingeweiht worden war. Markantestes Ziel der jetzt anstehenden Umgestaltung ist die Wiederherstellung des Helms auf dem Denkmal. An ihm soll das prägende Kennzeichen der Blinker, das bei Zeiss Jena entwickelte Signalgerät „L Blink 17“, angebracht werden. Ebenso ein weiterer Schriftzug, der „1914 Den Gefallenen 1918“ lautet. Ursprünglich prangte am Denkmal die Schriftzeile „1914 Unseren Helden 1918“. Nun aber wolle man die Gedenkzeile inhaltlich breiter fassen, so dass das Denkmal ein für alle akzeptiertes Mahnmal gegen den Krieg sein soll.

Wünsche der Reservisten-Kameradschaft nach Wiederherstellung weiterer Details, die 1946 im Zuge der von den Alliierten angeordneten Entmilitarisierung von Denkmälern beseitigt worden waren, erwiesen sich im Kulturausschuss des Stadtrates als nicht mehrheitsfähig. Zum Beispiel das Eiserne Kreuz, das seinen Ursprung in den Befreiungskriegen von 1813 hat, und die Lorbeerblätter.

Bis zum 29. Mai, also dem 100. Jahrestag der Denkmalweihe, soll die Neugestaltung abgeschlossen sein. Dann, so kündigen Michael Körbs und Bastian Stein von der Reservisten-Kameradschaft an, soll es auch eine würdige Veranstaltung vor Ort geben, sofern es natürlich Corona erlaubt.

In Erinnerung an die deutschen Blinker

Das 1921 nach Entwürfen der damaligen Jenaer Star-Architekten Schreiter und Schlag erbaute Denkmal wurde in Erinnerung an die deutschen Blinker errichtet, die im Ersten Weltkrieg zum Beispiel auf dem Landgrafen, aber auch auf anderen Jenaer Bergen wie auf dem Jenzig, am Fuchsturm und Bismarckturm stationiert waren, um dort Nachrichten per Blinkzeichen weiterzuleiten.

Architekt Johannes Schreiter war selbst Blinkersoldat gewesen und auch erster Vorsitzender der Jenaer Ortsgruppe des Bundes ehemaliger Blinker. Der damals ausführende Maurermeister Carl Gretscher war ebenfalls ein Blinker. Das Denkmal dürfte einzigartig in ganz Europa sein, sagt Michael Körbs, der auch ein Buch „Blinker - Zwischen Vergessen und Wiederentdeckung“ geschrieben hat.

Der Buchautor verweist zudem auf eine erfolgreiche Spendensammlung, die er für die Denkmalsanierung initiiert hat. Dabei seien gut 5000 Euro zusammengekommen. Jenakultur beteilige sich auch an der Finanzierung der Arbeiten am Blinkerdenkmal.

Die zeitgemäße Anpassung des Denkmals soll laut Jenakultur und Reservisten-Kameradschaft ein Gedenken ohne Revanchismus und Heldenmythen ermöglichen. Stattdessen gehe es um Aufklärung und Dialog. Es passe auch ausgezeichnet zum Anspruch von Jena, eine Lichtstadt zu sein, sagt Körbs. Das Thema Licht sei schließlich durch die bei Zeiss maßgeblich entwickelte Signal-Technik der Blinker zutiefst mit Jena verbunden.