Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unauffällig bei der Knochenarbeit

Selbst die besten Vergleiche hinken. Man nehme nur dieses etwas abgenudelte „München des Ostens“ als Etikett für Jena. Bei der Mode des Stadtbildes ist Jena nämlich schwer mit der Weltstadt München zu vergleichen, wie jüngst in einem Beitrag auf „Spiegel Online“ nachzulesen war. Demnach bescheinigte der hiesige Mode-Fachhandel den Jenaern, einen „unaufgeregten Look“ zu bevorzugen; sich „lieber unauffällig“ zu gewanden; „modisch, aber nicht zu trendy“ durch die Stadt zu laufen. Anders gesagt: In Jena „jagt man keinen Trends hinterher“. Und auf Kopfsteinpflaster trage man eben lieber keine High Heels.

Viel München hat Jena wiederum in den Belangen der Forschung zu bieten. In einem anderen aktuellen „Spiegel Online“-Beitrag ist Jena deshalb regelrecht gefeiert worden: Was Wolfsburg und Stuttgart für den Autobau seien, „ist Jena für die Wissenschaft“. Dazu wird in dem Artikel beispielhaft die Arbeit des Jenaer Genforschers Johannes Krause ins Licht gerückt – ein Star seiner Zunft, hat er doch als Archäogenetiker mit der Analyse alter DNA einige eherne Auffassungen zur Menschwerdung ins Wanken gebracht.

Stellt man sich, wie im Artikel beschrieben, Johannes Krause zwischen frisch angelieferten Unterschenkeln, Zähnen und Schädelteilen unserer Urururahnen vor, dann passt dazu bei aller wissenschaftlichen Erregung eher der „unaufgeregte Look“.