Unbekannte fluten Schillerpassage in Jena

Unbekannte haben in der Schillerpassage in Jena die Löschschläuche geöffnet und dadurch die das Gebäude unter Wasser gesetzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, seien die Brandmelder am Montagmorgen angeschlagen. Es stellte sich aber heraus, dass es kein Feuer gab, sich durch die Öffnung der Löschschläuche aber erheblich Mengen Wasser im Gebäude verteilt hatten.

Durch den Zulauf brach die Zwischendecke ein, das gesamte Gebäude stand daher unter Wasser. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.