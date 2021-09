Unbekannte Täter haben einen Obdachlosen in Jena bestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)

Unbekannte rauben Obdachlosen in Jena aus

Jena. In Jena haben unbekannte Täter die wehrlose Lage eines Mannes ausgenutzt, um ihn seiner wenigen Habseligkeiten zu berauben.

Unbekannte Täter nutzen die wehrlose Lage eines Mannes aus, um ihn seiner wenigen Habseligkeiten zu berauben. Ein 63-Jähriger saß am Montagabend, 16. August, mit flüchtigen Bekannten im Bereich der Grünanlage am Eichplatz in Jena.

Plötzlich überkam den 63-Jährigen die Müdigkeit und er schlief für eine kurze Weile ein. Innerhalb einer halben Stunden, zwischen 19 und 19.30 Uhr, haben unbekannte Täter dem Obdachlosen die Geldbörse und das Handy gestohlen.

Erfolglos suchte der 63-Jährige seine Gegenstände in der näheren Umgebung, in der Hoffnung, diese dort einfach verloren zu haben. Die Namen der anderen Männer in der Gruppe sind dem Geschädigten nicht bekannt, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese für den Diebstahl verantwortlich sind.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

