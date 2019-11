Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbezahlbare Gelegenheiten werden in Jena versteigert

VIP bei einem Spiel von Science City Jena sein, über den Dächern von Jena wandeln oder geheime Räume in der Bibliotheken und Archiven erkunden: Am 18. November startet die Bürgerstiftung die Versteigerung der unbezahlbaren Gelegenheiten mit Erlebnissen, die sonst so nicht möglich sind. Die Gewinner der jeweiligen Auktion ersteigern ein einmaliges Weihnachtsgeschenk und tun gleichzeitig Gutes. Denn alle Erlöse fließen in die Arbeit der Bürgerstiftung Jena – eine gemeinnützige Stiftung mit vielen guten Projekten für Familien, Kinder oder Geflüchtete.

Die Highlights: Mit Schauspieler Thomas Thieme und Theatermann Jonas Zipf kann man sich bei einem Fußballabend der Fachsimpelei über das runde Leder und natürlich auch über das Theater hingeben. Wer schon immer einmal Dirigent sein wollte, der kann die Jenaer Brassband Blechklang dirigieren. Hinter den Kulissen des Composé-Festivals kann man Zirkus und Musik mal anders kennenlernen. Und alle Fans toller Mode kommen bei einem Fotoshooting bei „Skatedeluxe“ voll auf ihre Kosten, während die Fans der „Cucumbers“ die Tanztruppe für eine private Feier ersteigern können.

Vom 18. bis 24. November können alle Interessierten mitsteigern. Alle Gelegenheiten und weitere Informationen gibt es auf: https://www.buergerstiftung-jena.de/versteigerung-details/online-versteigerung-der-unbezahlbaren-gelegenheiten-2019.html