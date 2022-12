Uni Jena erhält Sammlung von Biologie-Lehrmodellen

Jena. Aus der Not heraus baute der Pädagoge Hans Schmidt Lehrmodelle aus Plastikbehältern und Schläuchen. Nun schenkte er seine Sammlung der Arbeitsgruppe Biologiedidaktik an der Uni Jena.

Die Arbeitsgruppe Biologiedidaktik an der Universität Jena hat mit einer Schenkung eine Sammlung biologischer Lehrmodelle erhalten. Zusammengetragen und hergestellt wurden die Unterrichtshilfsmittel von dem Biologielehrer und Pädagogen für Naturwissenschaften Hans Schmidt. Aufmerksam auf die Arbeitsgruppe wurde Schmidt wegen des Jenaer Biologiedidaktikers Dr. Karl Porges, teilt die Universität Jena mit. Dieser hatte in Fortbildungen mit Schmidts Anleitungsbuch zur Herstellung derartiger Modelle gearbeitet.

Während seiner Zeit in Bolivien bemerkte Hans Schmidt, dass die Lernmöglichkeiten dort ohne importierte Lehrmodelle eingeschränkt waren. Schmidt wurde kreativ und baute biologische Modelle aus Pappe, Fahrradschläuchen oder leeren Plastikbehältnissen, um Sprachbarrieren zu überwinden und so Fachinhalte in den Schulen zu veranschaulichen. Seine Einfälle seien so erfolgreich gewesen, dass er in über 20 Ländern, unter anderem in Syrien, Tansania und Israel, im Rahmen von Workshops des Goethe Instituts, Anleitungen für alternative Lehrmittel weitervermittelt habe.

Austellung ausgewählter Modelle geplant

„Dank der nachhaltigen Modelle, die teilweise aus beschädigten Pappkartons oder aussortierten Puppen in Zusammenarbeit mit den Kindern entstanden sind, förderte Schmidt nicht nur ihre sozialen Kompetenzen untereinander, sondern vermittelte spielerisch, schwierige biologische Abläufe. Diese Art des Lehrens kann vielen Studierenden zukünftig als Inspiration dienen“, sagt Dr. Kalr Porges. Ein weiterer Vorteil sei, dass das Upcycling von Schmidt und seine Devise – Lernen durch Handeln – eine große Unterrichtsbereicherung darstelle, da die finanziellen Möglichkeiten an Schulen nicht immer ausreichten, um die nötigen naturwissenschaftlichen Modelle anzuschaffen.

Ausgewählte Modelle aus der Sammlung plane Porges im Bienenhaus der Universität auszustellen. Darüber hinaus solle die Idee der nachhaltigen und handlungsorientierten Wissensvermittlung auch praktische Anwendung finden und während der fachdidaktischen Ausbildung von Biologielehrkräften aufgegriffen werden. Nach der Erfassung der Modelle in einer Datenbank, sollten diese auch für den eigenen Unterricht über die AG Biologiedidaktik ausleihbar sein.