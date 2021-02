Unternehmen in Ostthüringen: Einsatz für Turmuhr und Omas Küche

Das Friemeln an schwierigen Aufgaben, der Blick für Ästhetik und Details sowie das ruhige Führen seiner Hand sind ganz die Sache von Michael Sölle. Geprägt wurde dies wohl auch dadurch, dass er sich schon während seiner Schulzeit an der damaligen Jenaer Volkskunstschule in Malerei und Formgestaltung ausprobiert hat. „Das ist lange her“, erinnert sich der Malermeister lächelnd. Heute findet er es genauso spannend, jeden Tag seinen Malerfachbetrieb neu zu organisieren. „Denn es gibt immer wieder Überraschungen, die auf uns warten“, sagt der Firmenchef.