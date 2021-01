Ein Hakenkreuz ritzten Unbekannte in einen steinernen Wegweiser am Baumlehrpfad in Greuda bei Kahla.

Vandalismus an Baumlehrpfad in Greuda

Das Jahr 2021 begann im kleinen Ort Greuda bei Kahla mit einem großen Ärgernis. Am Baumlehrpfad, einem der größten in Thüringen, wurden massive Beschädigungen festgestellt. Schilder und Abfalleimer wurden herausgerissen, ein Pfosten zerstört und – zu allem Übel – auch noch ein Hakenkreuz in einen Wegweiser geritzt. Der Steinblock, der den Weg nach Kahla zeigt, ist 100 Jahre alt „der hat selbst Hitler ohne so etwas überstanden“, sagt Dieter Senf sichtlich erbost.

Der Greudaer Senf macht über die brutale Gewalt, die am Lehrpfad angewandt wurde, aufmerksam. Seine Hoffnung ist nun, dass jemand Verdächtige gesehen hat. Ab dem Abend des Neujahrstages oder im Laufe des 2. Januar müssten die Schäden passiert sein. Am Morgen des 1. Januars sei der Weg noch unbeschädigt gewesen.

Senf unterstützt seit Jahren die Gemeinde Altenberga bei Pflanzungen und bei der Pflege. Über 100 Baumarten sowie 40 Straucharten sind seit 1999 gesetzt worden, zuletzt auch Spenden des Botanischen Gartens aus Jena. Viele Spaziergänger, auch aus entfernteren Regionen, erfreuen sich Jahr für Jahr am Weg, Forststudenten nutzen das Arboretum für ihre Ausbildung. Gerade weil der Baumlehrpfad so beliebt ist, sei der Vandalismus ärgerlich. „Der materielle Wert hält sich in Grenzen“, sagt Senf. Besonders wegen des Hakenkreuzes sei Anzeige bei der Polizei erstattet worden.

Hinweise zu den Verursachern können an die Polizeistation Kahla gegeben werden oder an Dieter Senf unter 0160 81701777.