Verkauf des Jenaer Eichplatzes besiegelt

Jena hat einen wichtigen Schritt zur Neugestaltung des Eichplatzes getan: Am Freitag besiegelten die Stadt und Projektentwicklerin Strabag Real Estate den Kaufvertrag für das Baufeld A bei einem Notartermin.

Auf dem 3500 Quadratmeter großen Grundstück in Nachbarschaft des Jentower sollen drei Hochhäuser entstehen, die der Stadt eine urbane Silhouette verleihen. Bislang ist der Platz unbebaut. Künftig sollen hier Wohnungen, Büros, Läden und Gastronomie für vitales Stadtleben sorgen. So jedenfalls sieht es der Anforderungskatalog vor, den die Stadt in enger Abstimmung mit der Jenaer Bürgerschaft erarbeitete. Basierend auf diesen Vorgaben wurde ein Investorenwettbewerb ausgerufen, aus dem die Strabag Real Estate als Siegerin hervorging. Ihr gemeinsam mit Müller-Reimann-Architekten eingereichter Entwurf erfülle die kommunalen Wünsche am besten, hieß es aus dem Rathaus.

„Uns reizt es, diese ambitionierte Stadterneuerung im gesellschaftlichen Konsens zu erbauen und es freut uns besonders, Partner und Teil dieses Prozesses zu sein“, zitiert eine Mitteilung den Strabag-Bereichsleiter in Berlin, Marc Schreiber. 1965 gegründet, habe sie seither mehr als 600 Projekte erfolgreich abgeschlossen.