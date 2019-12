Vertrag beim FC Carl Zeiss Jena aufgelöst: Lukas Kwasniok zum 1. FC Saarbrücken

Der Ex-Trainer des FC Carl Zeiss Jena, Lukas Kwasniok, hat einen neuen Job gefunden. Der 38-Jährige übernimmt mit sofortiger Wirkung den 1. FC Saarbrücken, Tabellenführer in der Regionalliga Südwest. Am Wochenende war er sich mit dem saarländischen Club einig geworden. Auch der Drittliga-Letzte FC Carl Zeiss profitiert von der Personalie.

Kwasniok hat am Montag seinen Vertrag in Jena aufgelöst, der im Falle des Klassenerhaltes noch bis Sommer 2021 gelaufen wäre. Damit spart der FCC künftig die Gehaltszahlungen an den am 28. September beurlaubten Fußballlehrer, dem jüngst ein Angebot aus der dritten Liga vorlag und das er ablehnte. Er entschied sich angesichts der guten sportlichen Perspektive für den Regionalligisten, der sich wegen der spielerischen Tendenz trotz der Tabellenführung von Dirk Lottner getrennt hatte.

Direkter Aufstieg mit Saarbrücken möglich

In der Regionalliga Südwest steigt der Staffelsieger direkt in die dritte Liga auf. Damit haben die Saarbrücker, derzeit mit vier Punkten Vorsprung vorn, beste Chancen auf die Rückkehr in die dritte Liga. Im kommenden Sommer zieht der Verein ins umgebaute Stadion ein. Sollte der Aufstieg gelingen, verlängert sich Kwasnioks Vertrag um eine Spielzeit.

In Jena war der Trainer im Dezember 2018 als Nachfolger von Mark Zimmermann angetreten mit dem Ziel, die dritte Liga zu halten. Lange Zeit kam die Mannschaft nicht in Fahrt, erst sieben Spieltage vor Schluss startete das Team eine Serie von sechs Siegen in sieben Spielen. Der famose Spurt reichte für den Klassenerhalt.

Für Jena Zweitliga-Angebot im Sommer abgelehnt

Dieser Erfolg brachte Kwasniok ein Zweitliga-Angebot ein, das er aber ablehnte, weil er die neuverpflichteten Spieler nicht im Stich lassen wollte. Nach dem personellen Umbruch im Sommer gelang dem Team unter seiner Regie in zehn Spielen jedoch nur ein Punkt. Nach einem 1:2 gegen den MSV Duisburg hatte Präsident Klaus Berka die Trennung verkündet.