Verursacher von trüber Brühe bei Bürgel und Eisenberg unklar

Eisenberg/Golmsdorf. Landrat des Saale-Holzlands spricht mit Anrainer-Gemeinden

Nachdem zuletzt mehrmals Verunreinigungen in der Gleise und in der Zense festgestellt wurden, kam es in dieser Woche zu einem gemeinsamen Beratungstermin im Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises. Landrat Andreas Heller CDU) sprach dabei mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Anrainergemeinden und mit der Vorsitzenden der VG Dornburg-Camburg, heißt es in einer Mitteilung.

Die Beteiligten sollten auf den aktuellen Stand gebracht werden. Der Ursprung der Verunreinigungen wird auf das Einzugsgebiet der Zense eingegrenzt. Ein Verursacher sei aber weiterhin nicht ermittelt worden. Weitere Maßnahmen würden ergriffen, die allerdings nicht öffentlich bekannt gegeben werden, um die Suche nach dem Verursacher nicht zu gefährden.