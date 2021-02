Viel Gemecker im Kunitzer Ziegenkindergarten

Ute Höniger gehört zum kleinen Team der Tierpfleger, die sich in Kunitz um den Nachwuchs für den Milchziegenstall kümmert.

Jena-Kunitz. Hochbetrieb herrscht im Ziegen-Kindergarten der Gleistal Agrargenossenschaft. Binnen zweier Wochen sind an die 670 Zicklein zur Welt gekommen.

Von „Notbetrieb“ kann in diesem Kindergarten nicht die Rede sein. In der Kinderstube im Ziegenstall der Gleistal Agrargenossenschaft in Jena-Kunitz herrscht seit Anfang Februar Hochbetrieb. Seit da die ersten Ziegen gelammt haben, müssen sich Waltraud Hense und ihr kleines Team schon um 670 kleine Zicklein kümmern – und täglich werden es ein paar mehr.